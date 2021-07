Naomi Osaka antoi kasvot supertähtien hurjille paineille – Nyt tie nousi pystyyn Tokion kaksinpelissä: ”Tämä sattuu enemmän kuin muut tappiot”

Japanin tennissankari, nelinkertainen grand slam -voittaja Naomi Osaka on ulkona naisten olympiatenniksen kaksinpelistä.

Tappio tuli suoraan kahdessa erässä. Maailmanlistalla sijalle 42 sijoitettu Tšekin Marketa Vondrousova otti yllätysvoiton ja kukisti Osakan olympiaturnauksen neljännesvälierissä erin 6–1, 6–4.

Turnaukseen WTA-rankingin toiselta sijalta lähtenyt Osaka oli ottelun ennakkosuosikki, mutta tshekin loistava peli sai Osakan sortumaan helppoihin virheisiin, eikä Japanin mitalitoivo päässyt peliin mukaan.

Tennistähdeltä odotettiin varmasti paljon, onhan hän koko kilpailujen kasvot. Julkisuudessa ihmisoikeuksista ja mielenterveysasioista puhunut Osaka avasi Tokion olympialaiset sytyttämällä olympiatulen.

Samalla se oli pelaajan paluu parrasvaloihin.

Osaka on ollut pois julkisuudesta sen jälkeen, kun hän aiheutti touko-kesäkuussa kohun Ranskan avoimissa kieltäytyessään lehdistövelvollisuuksista.

Hän ilmoitti ettei osallistu otteluiden jälkeisiin mediatilaisuuksiin, koska kokee ne painostaviksi ja haluaa suojella mielenterveyttään. Osaka oli valmis maksamaan siitä aiheutuvat sakot.

Sakkojen lisäksi kaikki neljä grand slam -turnausta julkaisivat yhteisen tiedotteen, jossa uhkailtiin lisärangaistuksilla ja turnauksista hyllyttämisellä.

Pian ääni kellossa kuitenkin muuttui ja Osakaa kiiteltiin tärkeän aiheen esille nostamisesta. Pian hänelle tarjottiin ymmärrystä ja apua.

Urheilu ja kilpailu on kovaa, mutta urheilija ei sitä välttämättä ole. Eikä tarvitsekaan olla.

Boikotti kasvoi lopulta paljon isommaksi kuin Osaka olisi arvannut. Hän ilmoitti pitävänsä taukoa tenniksestä ja julkisuudesta.

Twiitissään Osaka kertoi kärsineensä pitkään masennuksesta ja olevansa introvertti persoona, joka tuntee itsensä epävarmaksi sosiaalisissa tilanteissa.

– En ole luonnostani hyvä puhumaan julkisissa tilaisuuksissa ja koen valtavan epävarmuuden aallon, kun joudun puhumaan maailman medialle, Osaka kirjoitti.

Tennistähti on kerännyt paljon sympatiaa aiemmilla kannanotoillaan. Hän on tullut tunnetuksi tasa-arvon puolestapuhujana etenkin black lives matter (BLM) -kampanjan myötä.

Osakan äiti on japanilainen ja isä haitilainen. Osaka on itsekin kokenut rasismia, kun häntä on yritetty valkaista piirroskuvissa.

Yhdysvaltojen avoimissa syyskuussa 2020 Osaka käytti jokaisella kierroksella maskia, jossa oli eri poliisiampumisten uhrin nimi.

– Minulla on näitä seitsemän, ja on aika murheellista, että seitsemän maskia ei ole riittävästi kattamaan kaikkia nimiä. Toivottavasti pääsen finaaliin, niin saatte nähdä ne kaikki, Osaka kommentoi turnauksen aikana.

Täysin pois julkisuudesta Osaka ei ole Ranskan avointen jälkeen ollut, mutta sen miten ja missä hän on esiintynyt, on ollut tarkkaan mietittyä.

Heinäkuussa Osakasta julkaistiin kolmiosainen Netflix-dokumentti, joka avaa tennispelaajan henkilökuvaa monisävyisesti. Siinä kerrotaan muassa sitä, kuinka vahvasti BLM-liike on Osakaan vaikuttanut.

Osaka on myös hiljattain julkaistun tunnetun Sports Illustrated -uimapukunumeron kansikuvamalli, ensimmäisenä tummaihoisena naisurheilijana.

Putoaminen olympialaisista oli suuri pettymys Osakalle, Sitä se varmasti oli myös japanilaisille ylipäänsä ja iso yllätys myös tennisyleisölle.

– Olen aina pettynyt tappion jälkeen, mutta tämä sattuu enemmän kuin muut, Osaka sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Osaka kertoi kokeneensa olympialaisista paljon paineita, eikä oikein osannut käsitellä niitä.

– Minulla oli paljon paineita. Se johtui varmaan siitä, etten ole pelannut olympialaisissa aiemmin. Ensimmäiseksi kerraksi tässä oli paljon käsiteltävää.

– Tämä oli paras mihin pystyin tässä tilanteessa.

Putoaminen kirvelee, mutta Osakalla on olympialaisille paljon annettavaa myös kentän ulkopuolella.