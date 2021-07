Valmentaja vei Mira Potkosen nopeasti pois haastattelualueelta – vastustajalta kitkeriä kommentteja

Nokialainen oli pahasti hapoilla kamppailun jälkeen. Maiva Hamadouchen mielestä hän ei ansainnut tappiota.

Aamulehti, Tokio

Mira Potkonen otti todellisen taisteluvoiton olympianyrkkeilyn ensimmäisellä kierroksella. Nokialainen kaatoi alle 60-kiloisten sarjan kamppailussa Ranskan Maiva Hamadouchen tuomariäänin 3–1. Yhden tuomarin pisteet menivät tasan.

Potkonen aloitti ottelun erittäin vahvasti ja voitti ensimmäisen erän selvästi. Hän pystyi pysäyttämään Hamadouchen menon ja iski tehokkaasti. Myös kaikki tuomarit arvioivat Potkosen paremmaksi avauserässä. Sen jälkeen alkoivat Rion pronssimitalistin vaikeudet.

Potkonen joutui turvautumaan toisessa ja kolmannessa erässä sitomiseen. Hän väsyi selkeästi ja haukkoi hurjasti happea.

Ranskalaisselostajat nostivat äänentasoa Kokugikan Arenalla, kun Hamadouche alkoi päästä niskan päälle päätöserässä. Myös kehätuomari huomautti Potkosta erän aikana, ja suomalaiselta vähennettiinkin piste. Tämä ei maksanut lopulta voittoa.

Lue lisää: Nyrkkeilijä yritti purra vastustajaa Tokiossa – teko huomattiin vasta jälkikäteen

Potkonen kaatui väsyneenä kertaalleen. Suomen olympiajoukkueen jäsenet kannustivat Japanin kansallislajin eli sumopainin pyhätön katsomossa hurjasti ja laskivat sekunteja.

Lopulta kazakstanilainen kehätuomari Bakytzhan Bekpenbetov nosti Potkosen käden ylös voittajan merkiksi.

Potkosesta näki kauas, että kamppailu otti koville. Hän pomppi haastattelualueella, jotta hapoilla olleet jalat palautuisivat.

Potkonen ei antanut kirjoittavalle suomalaismedialle kuin muutaman kommentin.

– Tein ottelusta liian raskaan itselleni. Lähdin puskemaan liikaa eteenpäin, minkä takia jalat puutuivat, vääränlaisesta otteluasennosta itselleen kritiikkiä antanut Potkonen sanoi.

– Toivottavasti pystyn nyt rentoutumaan ja ottelemaan omalla tasolla paremmin.

Avauserän esityksestä hän oli mielissään.

– Joo, se olisi pitänyt pitää koko ajan.

Potkonen muistutti vielä, että myös vastustajalla oli osuutensa vaikeuksiin. Kaksi vuotta sitten Potkonen voitti Hamadouchen EM-finaalissa.

Tämän jälkeen valmentaja Maarit Teuronen alkoi työntää nyrkkeilijää pois.

– Hei meidän oikeasti pitäisi mennä verryttelemään, jalat ovat hapoilla, Teuronen sanoi.

Maiva Hamadouche sen sijaan vastaili pitkään ranskalaismedian kysymyksiin. Hamadouchen olemuksesta näki, että tulos ei miellyttänyt. Kun Hamadouche käveli Potkosen takaa ohi, hän nosti kätensä ilmaan ja näytti jonkinlaista merkkiä.

– Olen erittäin pettynyt. Kunnioitan olympialaisten arvoja, mutta minusta en hävinnyt tätä ottelua, Hamadouche sanoi.

Perjantaina kehään

Toisella kierroksella vastaan tulee eteläkorealainen Yeonji Oh, joka oli MM-pronssilla 2018. Oh on sijoitettu turnauksessa toiseksi. Ottelu käydään perjantaina.

Potkonen ei ole neljän sijoitetun joukossa, mutta Oh ei ole kamppailussa erityisemmin suosikki.

Jos nokialainen voittaa toisenkin ottelun, näkymä muuttuu kertaheitolla kutkuttavaksi. Kolmannella kierroksella vastaan tulee varmuudella jopa heikompi vastus kuin kahdella ensimmäisellä. Esra Yildiz ja Dayana Sanchez eivät kuulu sarjan suosikkeihin. Heillä kävi tuuri, kun kumpikin pääsi arvonnalla suoraan toiselle kierrokselle.

Voitto tuosta ottelusta varmistaisi mitalin. Samalla Potkosesta, 40, tulisi nyrkkeilyhistorian vanhin olympiamitalisti.

Finaaliin yltäminen vaatisi todennäköisesti hallitsevan maailmanmestarin Beatriz Ferreiran voittamista välierissä. Brasilialainen on kenties sarjan suurin voittajasuosikki. Potkonen hävisi Ferreiralle Bulgariassa helmikuussa.

Alle 60-kiloisten suosikeista britti Caroline Dubois ja Thaimaan Sudaporn Seesondee voittivat selvästi ensimmäisen kierroksen kamppailunsa.

Potkonen oli viiden vuoden takaisissa olympialaissa Suomen ainoa mitalisti.