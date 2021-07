Viime viikolla tamperelainen Anttu Koski teki öisin salaisia koelentoja Tokiossa – perjantaina koko maailma sai tietää, mistä oli kyse

Tokion olympialaisten avajaisissa nähty drone-esitys oli tehty pitkälti suomalaisvoimin.

Viime viikolla Tokiossa tapahtui öisin jotakin sellaista, mistä tamperelainen Anttu Koski ei saanut puhua mitään.

Tokion yötaivaalle nousi kaikessa hiljaisuudessa 1 824 dronea. Tai hiljaisuudessa ja hiljaisuudessa – droonien lentohurina muistuttaa vähän valtavaa ampiaisparvea.

Koski oli mukana toteuttamassa Tokion olympialaisten avajaisissa nähtyä drone-esitystä, jossa lennokit muodostivat taivaalle valtavan sinisävyisen pallon.

Esitys sai maailmalla ihastuneen vastaanoton.

Sitä harjoiteltiin parina yönä ennen avajaisia – siksi Koskikin oli Tokiossa yöjalassa. Droonit nousivat ilmaan läheiseltä baseball-stadionilta.

– Se oli salaisuus, joka oli tosin hieman hankala pitää. Isoa drone show´ta ei oikein pysty harjoittelemaan keskellä Tokiota niin, että kukaan ei huomaisi.

Perjantaina oli sitten itse show time. Pelkästään Yhdysvalloissa Tokion olympialaisten avajaisia katsoi lähes 17 miljoonaa ihmistä.

Anttu Koski otti itsestään kuvan taustanaan Tokion olympialaisten droneshow.

Ruovedeltä alun perin kotoisin oleva Anttu Koski, 41, työskentelee ohjelmistoinsinöörinä Intelillä, jonka tiimi toteutti avajaisten lennokkiesityksen. Intel on monikansallinen teknologiayhtiö.

Kosken työtä on vastata ohjelmistoista, joita droonien sisällä on.

Aiemmin urallaan Koski on työskennellyt tablettien ja puhelinten kameroiden kehitystyössä. Neljä viime vuotta hän on ollut osa dronetiimiä, joka on päässyt lentämään esimerkiksi Super Bowlissa, Las Vegasissa ja Apollo 11:n vuosijuhlassa.

Drone-esitys oli paikan päällä hämmästyttävä.

Esityksen takana useita suomalaisia

Kun esitys Tokion olympialaisten avajaisissa oli käynnissä, Koski vahti, ettei ulkopuolisia tullut alueelle, josta droneja operoitiin. Hän myös valvoi, että droonit lensivät kuten oli suunniteltukin.

– Valtaosa työstä oli tehty jo ennen h-hetkeä.

Esityksessä käytettävät droonit on suunniteltu valoshow´ta varten. Ne kantavat kirkkaita led-valoja, jotka voivat näyttää yli 4 miljardia eri väriä. Dronesarjaa ohjataan ohjaustietokoneelta yhden ohjaajan toimesta, Koski kertoo.

Maailmalla hurmannut Tokion drone-esitys nojasi vahvasti suomalaisosaamiseen.

Liki kahdentuhannen dronen lennättämiseen luulisi vaativan valtavasti väkeä, mutta avajaisissa drooneja hoitavaa väkeä oli vain tusinan verran.

– Meitä oli siellä seitsemän suomalaista kaikkiaan.

Lentoreitit oli ohjelmoitu etukäteen kuten aina, joten itse esityksessä asiat tapahtuivat automatisoidusti.

Koski kertoo, että esitys suunniteltiin yhteistyössä olympialaisten luovasta puolesta vastaavien suunnittelijoiden kanssa. Ensin he tekivät 3D-mallit, jotka sitten kartoitettiin drone-animaatioiksi. Ohjelmisto määrittää lentosuunnitelman joka droonille ja varmistaa, etteivät reitit törmää.

– Tiesin harjoitusten perusteella, että kaikki menee hyvin, mutta olihan se silti jännittävää, kun tiesi, että mahdollisesti jopa miljardit ihmiset katsovat.