Seuraavaksi Tokio olympialaisiin suuntaava Castren golfasi uransa parhaan sijoituksen arvoturnauksessa

Matilda Castren oli 19:s naisten kilpagolfkauden neljännessä arvoturnauksessa.

Matilda Castren saavutti uransa parhaan sijoituksen golfin arvoturnauksissa, kun Castren oli Evian-mestaruuskilpailussa Ranskassa 19:s. Castren hävisi kilpailun kärkinaisille Australian Minjee Leelle ja Etelä-Korean Lee6 Jeongeunille 11 lyöntiä. Lee voitti ensimmäistä kertaa arvoturnauksen, kun hän kukisti Jeongeunin ensimmäisellä uusintareiällä. Leen voittotulos oli 266 lyöntiä (–18).

Sunnuntain päätöskierros oli Castrenin neljästä kilpailukierroksesta heikoin. Castren käytti sunnuntaina 72 lyöntiä (yksi yli parin) ja valahti tuloksissa muutaman sijan. Lauantain jälkeen Castren oli kisassa 11:s.

Castrenin kilpailusuoritus oli tasapainoinen, sillä hän ei tehnyt neljän kierroksen aikana ainuttakaan bogia huonompaa yksittäistä reikätulosta. Sunnuntaina vaikein hetki osui kierroksen puolivälin tienoille, kun Castren teki kaksi peräkkäistä bogia rei'illä 12 ja 13.

Castren, 26, on pelannut tasaisen vahvasti arvoturnauksissa, joissa ovat mukana kaikki maailman parhaat naispelaajat. Kolme kertaa arvoturnauksissa pelanneen Castrenin sijoitukset ovat 19:s, 23:s ja 30:s.

Castren ja Nuutinen lähtevät Tokioon

Castren ja Evian-mestaruuskilpailussa jatkokierroksilta karsiutunut Sanna Nuutinen edustavat Suomea Tokion olympialaisissa. Ranskan kilpailu oli viimeinen ennen kaksikon olympiaurakkaa.

– Olen nähnyt videoita olympiakylästä ja se näyttää hienolta. Nyt se alkaa tuntua todelta, kun lähtö on keskiviikkona. Olen jo todella innoissani, ja on suuri kunnia edustaa Suomea. Tiedän, että siitä tulee hauskaa. Tämä on ollut uskomaton vuosi, ja vielä jännittävämpiä juttuja on tulossa, Castren myhäili LPGA-kiertueen videohaastattelussa.

Olympialaisten naisten golfkilpailu pelataan 4.–7. elokuuta.

Muokattu 25.7.2021 kello 19.17: Päivitetty voittaja kilpailun ratkettua uusintareiällä.