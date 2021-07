Slovenian hämmentävä pyöräilyihme ei osannut aluksi jarruttaa ja kaatui nolosti nokalleen – on nyt näistä syistä maailman paras kestävyysurheilija

Tokio

Tokion olympialaisten lauantaina ajettu miesten maantieajo oli suurta kestävyysurheilun juhlaa. Yksi kaikkien aikojen pyöräilynäytöksistä!

Olosuhteet helteisessä ja lähes 5000 nousumetriä sisältäneellä etapilla olivat raastavat – nyt miehestä todella otettiin mittaa. Joukkuetaktiikka on aina osa ammattipyöräilyä, mutta nyt sen merkitys jäi marginaaliin.

Olympiakulta karkasi suurimmalta ennakkosuosikilta, Slovenian nuorelta tähdeltä Tadej Pogacarilta kisan loppuvaiheessa, jolloin esiin nousi ecuadorilainen mäkikauris Richard Carapaz. Hänen lopun irtiottonsa kesti yllättäen maaliin saakka, kun muut vielä mukana olleet huippunimet keskittyivät pelaamaan jalkoja alta maailman parhaalta yleisajajalta, lopulta hopealle venyneeltä Belgian Wout van Aertilta.

– Puskin lopussa väsyneenäkin niin kovaa kuin ikinä pystyin, kun huomasin voiton olevan ulottuvillani. Voitto tuntuu uskomattomalta, ja sitä se on myös koko maallemme, Carapaz sanoi kisan jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Vaikka Carapaz voitti kisan, maailman tämän hetken kiistattomasti parhaana ketjunpyörittäjänä pidetään yleisesti Pogacaria, 22. Pyöräilyssä yksittäisen etapin voitto ei koskaan ole absoluuttinen kestävyystesti, jos kohta päivän parhaan kunnon se mittaa – ja niin se teki erityisesti olympialaisten tuskallisissa vuorimaastoissa.

– Annoin kaiken, mitä miehestä irti lähti. Olen ehdottomasti onnellinen pronssimitalistakin, Pogacar puolestaan hehkutti

Urheilulajeja on usein mahdotonta vertailla keskenään, mutta Pogacaria voi hyvällä syyllä pitää maailman parhaana kestävyysurheilijana. Syy löytyy pyöräilyn raadollisesta luonteesta: lajin arvostetuimmissa kisoissa voittajaa ei ratkaista yksittäisessä kisassa, vaan yleensä parikymmentä starttia sisältävän kokonaiskisan perusteella.

Kun voittaa kolmisen viikkoa lähes yhtä soittoa poljettavan, säännöllisesti ääriraskaita vuorietappeja sisältävän Grand Tourin – tuhansia etappikilometrejä sisältävän Ranskan, Italian tai Espanjan ympäriajon – kokonaiskilpailun, silloin ollaan kirjaimellisesti kestävyysurheilun maksimaalisella huipulla.

Juuri siellä, minne Slovenian ihmemies on parin viime vuoden aikana kiivennyt.

Häpeästä ylös

Kahdeksanvuotiaana pyöräilyn aloittanut Pogacar kaatui nolosti nokalleen ensimmäisissä harjoituksissaan, koska hän ei alkuun osannut jarruttaa kilpapyörällä. Hän kuitenkin nousi nopeasti häpeän aiheuttamasta kuopasta, ja tänään hän on jo kaksinkertainen Tour de Francen, kisoista uljaimman, voittaja (2020, 2021).

- Urani alkoi siitä, kun halusin seurata isoveljeäni kaikkialle, myös pyöräilyyn. Oli hienoa päästä ajamaan veljeni kanssa päivittäin paikallisilla teillä – ja tietysti aina täysillä, Pogacar sanoi olympialaisten virallisessa haastattelussa Tokion saavuttuaan.

Takavuosien ammattipyöräilijä Kimmo Kananen, 40, on seurannut tarkasti slovenialaisen urakehitystä.

– Pogacarin nousu näin nuorena pyöräilymaailman suurimmaksi tähdeksi on tavallaan yllättävää, mutta ei sitä taustaa vasten, että hän on sukupolvensa ylivertainen lahjakkuus, Eurosportille pyöräilykisoja kommentoiva Kananen näkee.

– Tiede on kehittynyt niin paljon, että nykyään nuoria urheilijoita pystytään treenaamaan kestävyysurheilunkin huipulle aiempaa selvästi varhaisemmin. Ennen treenattiin vähän miten sattuu, nyt kuten pitää. Toisaalta epäilen, että nuorten tähtien urat eivät ole älyttömän pitkäikäisiä.

Slovenia itsessään on yksi urheilumaailman suurimmista ihmeistä. Vain runsaan kahden miljoonan asukkaan maalla on riveissään jopa kaksi maailman ykkösluokan ammattipyöräilijää. Toinen on Primoz Roglic, joka on hyvin tuttu nimi ainakin suomalaisissa mäkihyppypiireissä.

Roglic nimittäin juhli mäkihypyssä nuorten maailmanmestaruutta 2007, mutta samana keväänä hän kaatui Planican suurmäessä järkyttävän näköisesti suoraan päälleen alastulorinteeseen.

Vaikka pelottomaksi luonteeksi kuvailtu nuorukainen selvisi, ihme kyllä, ilman vakavia vammoja, hänen hyppyuransa oli siinä.

– Roglic on kerta kaikkiaan erikoinen yhdistelmä. Äkkiseltään ei tulisi mieleenkään, että mäkihyppääjä voisi nousta tällaisen kestävyyslajin yhdeksi kuninkaista. Roglicin kroppa istui kuitenkin heti hyvin satulan selkään, Kananen linjaa.

Myös monissa muissa lajeissa Slovenia on hankkinut yllättävää menestystä – kuten hiihdossa, jossa se saavutti Oberstdorfin MM-kisoissa 2021 peräti kuusi mitalia. Miksi?

Kanasen mukaan urheilukulttuuri on Sloveniassa kunniassaan.

– Siellä on nyt esimerkiksi tosi kova pyöräilybuumi päällä. Koko maa on todella kilpailuhenkistä porukkaa, aika pitkälle samanlaisia kuin norjalaiset. Kun syntyy alusta asti kovaa keskinäistä kilpailua, se kehittää urheilijoita, Kananen sanoo.

Kestävyysurheilun laaja-alaisena asiantuntijana tunnettu Kari-Pekka Kyrö puhuu samoista asioista.

– Slovenia on vuorimaa, jossa on ihanteelliset olosuhteet pyöräilyihmeiden kasvulle. Maa on sopiva sekoitus länsimaisuutta ja vanhaa itäblokkia, Kyrö ruotii.

– Slovenian urheilussa ei nojata samalla tavalla häviäjien karsimiskulttuuriin kuin Suomessa, vaan siellä jyllää todellinen vaatimuskulttuuri, joka korostaa voittamista, hiihtomaajoukkueen ex-päävalmentaja summaa.