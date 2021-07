Venäjän supertähdet hehkuttavat suomalaisluotsiaan – tämä asia avasi Tuomas Sammelvuolle kaikki portit: ”Sanoi, että melkein venäläinen”

Venäläispelaajien mukaan Tuomas Sammelvuo on rento päävalmentaja, jota kunnioitetaan valtavasti jo kielitaidon takia.

Tuomas Sammelvuon pelaajien mukaan tiukkailmeinen päävalmentaja antaa miehistölleen myös siimaa. Hänen venäjäntaitonsa on tehnyt pelaajiin suuren vaikutuksen. Kuva vuodelta 2019 Kuzbass Kemerovon peräsimestä.

Tokio

Kysymys huvitti suuresti Venäjän lentopallomaajoukkueen tähtipelaajaa Maksim Mihailovia, 33, kun Venäjä oli kisojen avauspelissään voittanut lauantaina Argentiinan 3–1 hävittyään avauserän 21–25.

–Kyllä, Tuomas oli meille vihainen avauserän jälkeen. Ja oli syytäkin, Venäjän eli tällä hetkellä olympiaurheilussa ROC-tunnusta käyttävän Venäjän riippumattoman joukkueen lippua avajaisissa kantanut Mihailov hymyili.

Päävalmentaja Tuomas Sammelvuo aloitti olympiauransa voitolla. Paineet ovat kovat, sillä Venäjä ei ole sitten Lontoon olympiavoiton 2012 saavuttanut mitalia MM- tai olympiatasolla. Mihailov kuului joukkueeseen jo 2008 ja oli 2012 voittamassa kultaa Earl’s Courtissa unohtumattomassa olympiafinaalissa Brasiliaa vastaan.

–Tuomas on taktisesti erittäin edistyksellinen valmentaja. Hän ei ole ankara, vaan enemmänkin rento. Erittäin tärkeää on se, että hän puhuu niin hyvää venäjää, Mihailov sanoi.

Venäjän tähtipelaaja Maksim Mihailov on vaikuttava ilmestys kisapaikalla.

Ilta-Sanomien haastattelua seurannut Venäjän olympiakomitean tiedottaja Ilja Zubko, joka kertoi anekdootin Sammelvuon valinnasta päävalmentajaksi vuonna 2019.

Venäjän mieslentopalloilijoita oli jo aiemmin valmentanut kaksi ulkomaalaista, eivätkä kokemukset olleet yksinomaan rohkaisevia.

–Liiton puheenjohtajalle (Stanislav Shevtshenko) sanottiin, että ulkomaalainen päävalmentaja ei välttämättä toimi venäläisten urheilijoiden kanssa.

Shevtshenko viittasi epäilyille kintaalla:

–Hän sanoi, että ei Tuomas ole sellainen ulkomaalainen valmentaja kuin muut, hänhän on melkein venäläinen, Zubko nauroi.

Tiedottaja kertoi, että Sammelvuo kieltäytyi jo miesten ensitapaamisessa puhumasta englantia ja että hyvin pian myös tekstiviestittelyssä siirryttiin kokonaan kyrillisten kirjaimien käyttöön.

–Venäjällä on erityisen tärkeää, että valmentaja puhuu venäjää. Se on tietysti kaikilla tavoilla tärkeää, mutta ennen kaikkea siksi, että niin pieni osa venäläisistä osaa muita kieliä. Tämän asian Tuomas on ymmärtänyt paremmin kuin useimmat muut, Zubko sanoi ja viittasi esimerkiksi jääkiekkoliiga KHL:n ulkomaalaisvalmentajiin.

Venäjän olympiakomitean tiedottaja Ilja Zubko arvostaa Tuomas Sammelvuon kielitaitoa.

Ani harva esimerkiksi suuresta suomalaisten KHL-koutsien joukosta on palannut kotimaahan, monesti potkut saaneena, edes venäjän alkeet hanskassa.

Myös Mihailovin pelaajakollega Jegor Kljuka, 26, kehui Sammelvuota rennoksi valmentajaksi. Arvio hieman huvitti Pudasjärveltä kotoisin olevaa maailmankansalaista.

–Jegor kuuluu pelaajiin, joiden kanssa olen aika paljon tekemisissä myös harjoittelun ja pelaamisen ulkopuolella. Joukkueen whatsapp-ryhmässä viljellään ylipäätään huumoria aika paljonkin. Kunnioitus ansaitaan teoilla, Sammelvuo sanoo.

Sammelvuo myönsi, ettei usko valmennuksessaan ankaraan kurinpitoon.

–Se, että pojat sanovat minua rennoksi, kertoo ehkä siitä perinteisestä venäläisestä tavasta, jolla heitä on aiemmin valmennettu.

Kielitaitonsa osuutta menestyksestään ja arvostetusta pestistään Sammelvuo ei vähättele yhtään. Mies opetteli aiemmissa pestimaissaan myös italian, ranskan, puolan ja japaniakin jonkin verran.

–Venäjällä kieli on aivan poikkeuksellisella tavalla työkalu, jolla pääsee sisään kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Venäjä on myös suurvalta, jolla on suurvallan itsetunto. Tulija osoittaa kunnioitusta opettelemalla kielen. Enkä vähättele kielitaidon merkitystä tämän ammatin hoitamisessa, päinvastoin.