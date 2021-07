Beach volleyn suosikkeihin kuuluva jenkkipari valmistautui Tokion kisoihin suomalaisin menetelmin: ”Teille se ei varmaan olisi ollut vaikeaa, mutta meille oli”

Tokiossa kisataan ääriolosuhteissa. Kovan kuumuuden jälkeen edessä on myrsky, joka tuo rankkoja sateita ja puuskia.

Aamulehti, Tokio

Hiki valuu jo, kun ottaa pari juoksuaskelta bussiasemalla. Tietokone ja aurinkolasit kuumenevat katsomossa nopeasti niin, että niihin on jo vaikea koskea.

Maa polttaa jalkojen alla. Miltä mahtaakaan tuntua hiekka varpaissa beach volley -kentällä?

– Nyt se ei ollut liian kuumaa, kun sitä kasteltiin ennen ottelua, sanoo yhdysvaltalaispelaaja Alix Klineman.

Toisin on ollut harjoituksissa, joita on jouduttu jopa keskeyttämään liian kuuman hiekan takia.

– Silloin ei kasteltu ja hiekka oli todella kuumaa.

Klineman on juuri voittanut parinsa April Rossin kanssa alkulohkon ottelun kiinalaisparia vastaan. Pelaajat ovat hiestä märkiä, kun he astelevat haastattelualueelle.

Shiokaze Parkin keskusareenalla lämpö nousee jo aamuyhdeksältä 30 asteeseen. Iltapäivään mennessä asteita tulee vielä viitisen lisää. Käynnissä on kisojen alkuvaiheen kuumin päivä.

USA:n April Ross seurasi, kuinka Alix Klineman syöksyi pallon perään. Pari voitti alkusarjan ottelussa Kiinan Wang Xinxinin ja Xue Chenin.

Hollannin Katja Stam jujutti verkolla Kanadan Sarah Pavania ja Melissa Humana-Paredesia.

Valmennustiimin jäsen suojautui auringolta Shiokaze Parkin beach volley -areenalla.

Myös toimittajat ja toimitsijat yrittivät pysytellä varjossa.

Tuuletin viilensi beach volleyn toimitsijapöytää.

Sarah Pavan kaatoi vettä päälleen, jotta olo helpottuisi.

Beach volley -kenttien hiekka on ollut varsinkin harjoituksissa polttavan kuumaa.

Tokion kisoja on luonnehdittu jo tilastojenkin perusteella historian kuumimmiksi olympialaisiksi. Lämpötila ei päivisin käytännössä tipu alle 30 asteen. Ilmankosteus tekee säästä entistä tukalamman.

Kun Tokio viimeksi järjesti kesäolympialaiset 1964, kisat pidettiin lokakuussa juuri tähän aikaan vuodesta vallitsevan liian kuuman sään takia.

Lämpötila, ilmankosteus, tuuli ja auringon säteily yhdessä ovat tehneet säästä ajoittain jopa vaarallisen, viranomaiset ovat varoitelleet.

– Tämä on ehdottomasti yksi lämpimimmistä paikoista, joissa olen pelannut. Kosteus saa ilman tuntumaan vielä kuumemmalta kuin onkaan, Klineman sanoo.

– Saimme tästä jo esimakua esikisoissa 2019. Se oli aika tyrmäävä kokemus. Kuumuus vaikutti peliini, ja tajusin, että näihin olosuhteisiin pitää valmistautua.

Alix Klineman ja April Ross valmistautuivat Tokion oloihin pitkällä harjoitusleirillä Floridassa. Tokion naisten beach volley -turnauksen suosikkeihin kuuluvan parin harjoitusmenetelmiin kuului muun muassa saunominen, jotta kroppa tottuisi kuumuuteen.

– Olimme saunassa pari kertaa viikossa ja käytimme laitetta, joka lisäsi kosteutta, jotta sauna olisi kunnolla kostea. April taisi tehdä siellä ihan jotain kardiotreenejäkin.

Tykkäsittekö saunatreeneistä?

– Oli se vaikeaa varsinkin kun lisäsi kosteutta, Ross sanoo.

– Lämpötila nousi 180 Fahrenheit-asteeseen (82 Celsius-astetta), Klineman jatkaa.

Kaksikko naurahtaa, kun kuulee kysyjän olevan Suomesta.

– Teille se ei varmaan olisi ollut vaikeaa, mutta meille oli, Ross sanoo ja alkaa nauraa äänekkäästi.

Kovaa sadetta luvassa

Tokiossa kisataan äärimmäisissä olosuhteissa. Kuumuuden lisäksi lähipäivinä riesana on raju myrsky.

Japania ja Tokiota lähestyy myrsky, jonka odotetaan saavuttavan pääkaupungin maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Myrskyn takia joitain ulkoilmalajeja on aikaistettu.

Sitä, mihin ja milloin tarkalleen myrsky osuu, ei voi vielä ennustaa, kertoo Suomen purjehdusjoukkueen mukana oleva meteorologi Martin Gahmberg.

– Nyt ei näytä siltä, että se voimistuisi taifuuniksi, vaan pysyisi myrskylukemissa, Gahmberg sanoo.

– Useimmat mallit näyttävät, että se osuisi vähän pohjoisempaan, eli pahimpia tuulia ja sateita ei osuisi tähän.

Luvassa on joka tapauksessa rankkaa vesisadetta ja myrskytuulta.

– Kun Japanissa sataa, niin sataa kovaa. Ukkospilvestä tulevat puuskat voivat olla todella voimakkaita.

Sademäärät ovat huomattavasti suurempia kuin mihin esimerkiksi Suomessa on totuttu. Japanissa ilman kosteusprosentti on paljon korkeampi kuin Suomessa, joten ilmassa on myös enemmän energiaa.

Lähestyvä myrsky saattaa panna muun muassa sunnuntaina alkaneet purjehduskisat tauolle. Taifuuneihin erikoistunut asiantuntija Robert Speta sanoi Japan Times -lehden mukaan, että aallot voivat kasvaa 10–15-metrisiksi.

– Kun aallokko on liian iso, emme pääse vesille, koska rannasta ei pääse turvallisesti ulos, Martin Gahmberg kertoo.

Japani on taifuunialuetta, joten rajummatkaan myrskyt eivät ole harvinaisia. Suomen purjehdusjoukkue on ollut vajaan 80 kilometrin päässä Tokiosta etelään sijaitsevassa Enoshimassa leirillä vuosittain Rion kisojen jälkeen. Taifuuni on kiusannut purjehtijoita melkein joka kerta.