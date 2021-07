Manse PP:n pelinjohtajakuvio ratkesi: tuttu kaksikko jatkaa naisissa, Wirzenius miesten valmennukseen

Juha Antikainen ja Jussi Frantsila vastaavat Manse PP:n naisten pelinjohdosta loppukauden ajan. Markus Wirzenius siirtyy miesten katsomovalmentajaksi.

Manse PP:n naisten Superpesis-joukkueen pelinjohtajakuvio on selvillä. Reilun viikon kestänyt kartoitus saatiin päätökseen torstaina.

Juha Antikainen ja Jussi Frantsila toimivat joukkueen pelinjohtajina kauden loppuun saakka. Kaksikon jatko oli seuralle ykkösvaihtoehto.

Antikainen ja Frantsila ovat olleet jo aiemmin tällä kaudella vastuussa naisten joukkueesta. Pelinjohtajana kauden aloittanut Markus Wirzenius oli aluksi koronakaranteenissa. Viime viikon tiistain seura tiedotti, että Wirzeniuksen sopimus on purettu. Syynä oli luottamuspula hänen ja pelaajien välillä.

Seuran puheenjohtaja Matti Helimo kertoo Aamulehdelle, että naisten pelinjohtajaksi kartoitettiin toistakymmentä kandidaattia.

– Ehkä kahdeksan kanssa juttelin enemmän. Kaikki olivat kiinnostuneita tästä pestistä. Se on hieno juttu, että olemme päässeet asemaan, johon halutaan tulla.

Pelinjohtajapalapelin ratkaisivat käytännön asiat. Osa ehdokkaista olisi käynyt Tampereella auto- tai junamatkan päästä.

– Meille oli ehdoton vaatimus, että pitää olla täällä paikalla. Naisilla on aamutreenit ja kaikki. Ei voi mennä niin, että pelinjohtaja vain kävisi täällä. Se ei vastaa tarkoitusta. Peli ei kehity sillä tavalla, vaan kovalla työnteolla ja sillä, että kaikki ovat siihen sitoutuneita, Helimo sanoo.

Helimo pitää tehtyä ratkaisua kokonaisuutena parhaana seuralle. Hän kertoo, että rekrytoinnin aikana seuran johtokunta on kuullut myös pelaajistoa kapteeniston kautta.

Neljästä viime pelistään Manse PP:n naisten joukkue on voittanut kolme. Sarjassa Manse on kolmantena.

– Kaikilla meillä on mahdollisuutta parantaa tästä vielä. Sarjasijoitus on hyvä ja siihen olen tosi tyytyväinen, mutta tiedän, että meillä on niin kovia pelaajia, ettei meidän yksilöistämme ole saatu vielä läheskään sitä irti mitä on saatavissa, Helimo linjaa.

Wirzenius katsomovalmentajaksi

Puheenjohtajan toive täyttyi, kun myös Wirzenius jatkaa seurassa. Hän toimii loppukauden miesten joukkueen katsomo- ja videovalmentajana. Aiemmin pestiä on hoitanut Antikainen.

Wirzeniuksen työnkuvaan kuuluu esimerkiksi vastustajan lyöntiratkaisujen ja -karttojen analysointi. Niiden pohjalta hän pystyy suosittelemaan Mansen pelaajille lyöntiratkaisuja eri tilanteisiin.

– Skouttaus on nykyään tosi tärkeä osa peliä, Helimo sanoo.

Wirzeniuksen uusi pesti alkaa pikimmiten. Kuitenkaan vielä perjantaina hän ei istu katsomossa, kun Manse isännöi Kankaanpään Mailaa Kaupissa.