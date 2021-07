Nollasaldo uhkaa – Tokiossa on suomalaisen urheilun uskottavuus pelissä

Suomen joukkueen potentiaalisten mitalistien määrän voi laskea yhden käden sormin eikä pikkurilliä edes tarvitse.

Aamulehti, Tokio

Poikkeukselliset olympialaiset käynnistyivät poikkeuksellisella tavalla Tokiossa. Avajaisissa Japanin kansallisstadionilla oli urheilijoiden lisäksi vain tuhatkunta ihmistä. Tunnelma oli hämmentynyt ja ristiriitainen.

Urheilun juhlasta ei ollut tietoakaan, vaikka show olikin paikoitellen näyttävä. Aivan kuin koko kisat pakkosyötettäisiin kurkusta alas.

Myrkkyä voi olla tiedossa myös Suomelle.

Suomelle Tokion kisat saattavat olla valitettavan historialliset. Sinivalkoista joukkuetta uhkaa tosissaan mitalitta jääminen ensimmäistä kertaa.

Edellisten kisojen ainoa suomalaismitalisti Mira Potkonen on ehkä se paras mitalitoivo tälläkin kertaa. 40-vuotiaan nokialaisnyrkkeilijän mitali on kovemman työn takana kuin viisi vuotta sitten. Taso on noussut ja iskijöiden määrä kasvanut.

Potkosen lisäksi rullalautailija Lizzie Armanto on mitaliehdokas, mutta hänen vireensä on reisiluun murtuman jäljiltä kysymysmerkki.

Kummallekin mitalitta jääminen on todennäköisempää kuin palkintopallilla tuulettaminen. Tämän kaksikon takana näkymä muuttuu vielä heikommaksi.

Jos arpaonni on kohdillaan, painija Arvi Savolainen voi hyvinkin taistella tiensä kolmen joukkoon. Se vaatisi kuitenkin kovimpien karjujen välttämistä avauskierroksilla.

Kolmiloikkaaja Senni Salminen on tehnyt tällä kaudella huiman läpimurron, mutta mitalin ottaminen olisi siltikin jättipaukku.

Golfissa Matilda Castren on tuulettanut kesän aikana voittoa LPGA- ja Euroopan-kiertueilla, mutta lajissa on niin paljon muuttujia ja voittajaehdokkaita, että mitalin todennäköisyys ei ole kovin suuri.

Tokion joukkueen menestysnäkymät vahvistavat tilannekuvaa suomalaisesta urheilusta: olympiatason yksilölajeissa kannattaa nauttia jokaiset mitalikahvit kahden kakkupalan kera, sillä tilaisuuksia ei monta tule.

Olympialaiset ovat vahvasti ja tukevasti osa suomalaista urheilu- ja kansanperinnettä, mutta lahjakkaat urheilijat ovat alkaneet valua palloilu- ja muihin lajeihin. Tästä Olympiakomitean johtokin muistuttaa varmasti näidenkin kisojen jälkeen, jos menestystä ei tule.

Kesäolympialaiset ovat kuitenkin tärkeä uskottavuuden mittari urheilulle. Jos menestystä ei tule, lyödään leima koko suomalaisen urheilun päälle.

Se yksikin olympiamitali voi olla tärkeä, kun urheilun pomot yrittävät turvata rahoituksensa Veikkauksen tukien pudotessa.