BC Nokialle menestystä niittänyt kanadalaispeluri – ”Kuin sveitsiläinen linkkuveitsi, joka pystyy tekemään vähän kaikkea”

Terry Thomas on sopinut BC Nokian kanssa ensi kaudesta.

BC Nokian Korisliiga-joukkue ja kanadalainen Terry Thomas, 29, ovat solmineet sopimuksen tulevasta kaudesta. 193-senttinen Thomas siirtyy Nokialle kotimaansa Canadian Elite Basketball Leaguesta (CEBL), jossa hän pelaa parhaillaan.

Pian neljä vuotta olemassa ollutta CEBL:ää pelataan toukokuusta elokuuhun.

Thomas kuuluu Guelph Nighthawksin joukkueeseen. Kanadalainen on pelannut tähän mennessä kaksi ottelua, joissa hän on tilastoinut keskimäärin 8 pistettä, 2,5 levypalloa ja 2,5 syöttöä ottelua kohden.

Kanadan toinen ammattilaissarja NBL Canada on ollut koronaviruksen takia jäissä kaksi viime kautta ja edellinen mestari on kruunattu keväällä 2019. Thomas pelasi edellisen täyden kauden NBL Canadassa juuri kaudella 2018–19, jolloin hän edusti Halifax Hurricanesia 20,4 pisteen, 6,8 levypallon ja 2,1 syötön keskiarvoilla.

NBA Canadassa Thomas on palkittu vuoden pelaajaksi sekä valittu sarjan ykkös- ja puolustusviisikkoon kaudella 2016–17, jolloin hän edusti Island Stormia.

– Thomas on monipuolinen pelaaja molemmissa päissä kenttää. Hän osaa pistää palloa pussiin ja on hyökkäyksessä kuin sveitsiläinen linkkuveitsi, joka pystyy tekemään vähän kaikkea. Puolustus on hänelle kunnian asia, BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson sanoo seuran tiedotteessa.