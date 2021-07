Ministeri Antti Kurvinen matkustaa hätätilassa olevaan Tokioon – näin hän perustelee olympiamatkaansa

Urheilusta vastaava tiede- ja kulttuuriministeri pitää olympiamatkaansa tärkeänä arvostuksen osoituksena urheilulle ja urheilijoille. Hän alleviivaa myös kauppakumppanuussuhteiden ylläpitämistä.

Urheilusta vastaava ministeri Antti Kurvinen (kesk) matkustaa hätätilassa olevaan olympiakaupunki Tokioon torstaina. Hän on valtiojohdosta ainoa, joka vastasi kisakutsuun myöntävästi.

Tokio

Japanin pääkaupunkiin Tokioon on julistettu hätätila olympialaisten ajaksi, jotka alkavat virallisesti perjantaina ja kestävät runsaat kaksi viikkoa. Kisatapahtumiin ei päästetä yleisöä. Täysin tyhjille katsomoille Tokiossa ei kuitenkaan kilpailla, vaan lehtereiltä voi bongata paitsi työtehtävissä olevia median edustajia myös Kansainvälisen olympiakomitean jäseniä sekä valtiovieraita.

Japani on esittänyt Suomen olympiakomitean kautta virallisen kisakutsun presidentti Sauli Niinistölle, pääministeri Sanna Marinille (sd) sekä urheilusta vastaavalle tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle (kesk), mutta Ilta-Sanomien tietojen mukaan näistä vain jälkimmäinen matkustaa Tokioon.

– Kyllä, lennän Tokioon tämän viikon torstaina ja palaan seuraavana tiistaina. Koska presidentti ja pääministeri eivät tällä kertaa matkusta kisoihin, niin on minun tehtäväni edustaa Suomen valtionjohtoa paikan päällä, Kurvinen vahvistaa.

”Urheilua pitää arvostaa”

Kurvisen matkustuspäätöstä voi pitää yllättävänä, sillä monien maiden valtionpäämiehet jättävät kisat väliin. Tokion koronauhkaa pidetään suurena, ja toisaalta maailman suurimpiin kuuluvan metropolin koronarajoitustoimet ovat harvinaisen tiukat.

– Haluan läsnäolollani osoittaa tukea Suomen olympiajoukkueelle sekä niin globaalille kuin kotimaiselle urheilulle. Haluan myös kunnioittaa Olympiakomitean kautta tullutta Japanin kutsua, Kurvinen perustelee.

– Urheilua pitää arvostaa, ja siksi Suomen valtiovallastakin jonkun pitää olla paikan päällä näyttämässä sitä konkreettisesti.

Kun tavallisia katsojia ei kisatapahtumissa ole ja rajoitustoimet leimaavat lähes kaikkia toimintaa, onko kisojen järjestämisessä ylipäätään mitään järkeä?

Kurvinen pitää tilannetta vaikeana, mutta puoltaa silti kisojen järjestämistä.

– Edessä ovat poikkeuksellisen haastavat olympialaiset. Terveysturvallisuus on kaikista tärkeintä, eikä sitä saa missään vaiheessa unohtaa. Jalkapallon EM-kisoista Pietarista tulleet koronatapaukset olivat valitettava juttu, mutta kaiken sulkeminen ei voi olla urheilussakaan pysyvä ratkaisu. Se pitää hakea rokotusten ja testaamisen kautta, Kurvinen linjaa.

– Tuen olympialaisten järjestämistä nimenomaan urheilun ja urheilijoiden näkökulmasta. Jos nyt ei olisi päästy kilpailemaan, yksi kokonainen urheilusukupolvi olisi saattanut menettää mahdollisuutensa kilpailla olympialaisissa.

Kurvinen huolestunut lapsista ja nuorista

Ministeri nostaa esiin koronan urheilulle aiheuttamat vaikeudet.

– Koronan vaikutus urheilulle on ollut raju. Suomessa tosi monet lapset ja nuoret ovat lopettaneet urheilun harrastamisen, mikä on erittäin huolestuttava suuntaus. Ja sama surullinen ilmiö on nähty myös taiteessa ja kulttuurissa, hän sanoo.

Japanin kansasta noin 80 prosenttia vastustaa kisojen pitämistä, enimmäkseen juuri koronapandemian vuoksi. Mitä mieltä olette tästä, ministeri Kurvinen?

– En ota kantaa Japanin sisäpoliittisiin asioihin. Joka tapauksessa Japani on Suomelle tärkeä kumppani niin talouden, kulttuurin kuin matkailun saralla. Myös tämän vuoksi pidän tätä matkaa tärkeänä, Kurvinen selvittää.

Tarkat ohjeet Tokioon

Ministeri kertoo käyneensä tuoreeltaan kahdessa koronatestissä. Maahan päästäkseen tulosten tulee olla negatiivisia, ja lisäksi Tokion kentällä edessä on vielä yksi testi. Toisin kuin esimerkiksi median edustajat, ministeri Kurvinen ei joudu kolmeksi ensimmäiseksi päiväksi hotellikaranteeniin. Hänen virallinen ohjelmansa starttaa samana päivänä.

– Koronarajoituksista huolimatta minulle on pystytty järjestämään muutamia tärkeitä, ministeritason tapaamisia Tokioon, hän sanoo.

– Urheilu on silti reissuni päätarkoitus. Olympiakomitea on räätälöinyt minulle mielenkiintoisen matkaohjelman, ehdin seuraamaan monia suomalaislajeja – kuten jousiammuntaa, uintia, sulkapalloa, purjehdusta ja ammuntaa. Osallistun myös avajaisiin.

Olympialaisissa ministerien ja muiden valtaapitävien illanistujaiset ovat toisinaan venyneet pitkiksi. Suurin kohu nousi, kun urheiluministeri Paavo Arhinmäki (vas) sammui pöytään jääkiekkoilijoiden illanvietossa Sotshin talviolympialaisissa 2014.

Nyt niin ei uskoisi tapahtuvan, sillä Tokiossa ravintolat ja baarit eivät saa myydä alkoholia kisojen aikana.

– Tällä reissulla ei voi humputella. Edessäni on 60 sivun opas, jossa kerrotaan tarkasti kaikista koronaturvallisuusvaatimuksista. Niitä pitää noudattaa tarkasti, Kurvinen summaa.