Satu Mäkelä-Nummela ja Ari-Pekka Liukkonen kantavat Suomen lippua Tokion olympia-avajaisissa

Olympialaisten avajaiset ovat ohjelmassa perjantaina.

Tokio

Trap-ammunnan olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela ja vapaauinnin tuore Euroopan mestari Ari-Pekka Liukkonen toimivat Suomen lipunkantajina Tokion olympialaisten avajaisissa. Avajaiset järjestetään perjantaina Tokion olympiastadionilla ilman yleisöä, mutta joukkueiden perinteinen avajaismarssi toteutuu poikkeusoloista huolimatta.

Tänä vuonna jokaiselle maalle on nimetty poikkeuksellisesti kaksi lipunkantajaa.

– Suomen lipun kantaminen olympialaisten avajaisissa on urheilijoiden keskuudessa arvostettu tehtävä, jolla on pitkä traditio. Halusimme valita tehtävään urheilijat, joilla on pitkäkestoinen ja kunnioitettava ura kansainvälisellä huipulla, ja jotka ovat myös joukkueen sisällä vahvoja persoonia, Suomen joukkueen johtaja Mika Lehtimäki sanoi Olympiakomitean tiedotteessa.

Pekingissä 13 vuotta sitten olympiakultaa juhlinut Mäkelä-Nummela osallistuu Tokiossa neljänsiin olympialaisiinsa. Liukkoselle olympialaiset ovat kolmannet.

– Lipunkantajan rooli on tehtävä, joka tarjoutuu vain harvoille. On kunnia jatkaa yli satavuotiasta perinnettä ja kantaa lippuamme nyt, kun avajaisia päästään poikkeuksellisen pitkän odottelun jälkeen viimein viettämään, Liukkonen kertoi.

Viisi vuotta sitten Rio de Janeirossa järjestetyissä kesäolympialaisissa Suomen lippua kantoi purjehtija Tuuli Petäjä-Sirén.