Manse PP kaatoi Kankaanpään rutiinilla: ”Ei mikään huippusuoritus, mutta riittävän hyvä”

Manse PP otti toisen peräkkäisen voittonsa miesten Superpesiksessä, kun se voitti Kankaanpään Mailan 2–0 (6–1, 7–2).

Aamulehti

Varsin pitkään oli odotettava ennen kuin Manse PP ja Kankaanpään Maila kohtasivat toisensa ensi kertaa tällä kaudella miesten Superpesiksessä.

Vaikka sarjan häntäpäässä oleva KaMa oli kesä-heinäkuussa venyttänyt sinnikkäästi otteluita ja napsinut pisteitä 1–2-tuloksilla, riitti Manselle tiistai-iltana rutiinisuoritus 2–0-voittoon vieraissa.

– Ei mikään huippusuoritus, mutta riittävän hyvä, Mansen kolmoskoppari Topias Lilja sanoi.

Ensimmäisen jakson hahmo oli Mansen Juha Puhtimäki, joka löi tamperelaisille kolme juoksua ja toi yhden.

Puhtimäki löi ensimmäisellään takakentälle, josta pallo vieri aina nurmelle asti. Lyönnillä kotiin pääsivät Juuso Myllyniemi ja Tuomas Jussila, eikä Puhtimäen kunnarikaan käynyt kaukana.

Manse vei ensimmäisen jakson nimiinsä juoksuin 6–1.

Niemen maila kuumana

Toisen jakson Manse aloitti räväkästi, kun jo ensimmäisen sisävuoron jälkeen tamperelaiset olivat lyöneet neljä juoksua.

Mansen jokeri Juha Niemi tuli purkamaan joukkueen toisen jakson ensimmäistä ajolähtöä. Niemen ensimmäinen lyönti pysyi juuri ja juuri kentän rajoissa, ja pallo vieri pelialuetta rajaavien aitojen ali. Lyönti tuotti kolme juoksua.

Palloa yli aitojen hakemaan lähtenyt Kankaanpään kolmoskoppari Perttu Olli loukkaantui tilanteessa ja Jouni Mäki hyppäsi hänen tilalleen loppupelin ajaksi.

Toisen vuoroparin aloittavalla KaMa kavensi 2–4:ään. Manse ei ollut ulkona terävimmillään. Pallot hukkuivat, ja kotijoukkue pääsi rokottamaan ajolähdöistään.

Loppuajan Manse pelasi tarkasti, ja vei jakson lukemin 7–2. Lyöjäjokeri Niemi löi juoksuista neljä.

– Saimme ryhdikkäät alut jaksoille. Sitä kautta tuli kaulaa ja työrauhaa loppujaksolle. Kun he tulivat lähemmäksi, meille tuli sopivasti ryhtiä ja pystyimme lyömään muutamat juoksut, Mansen pelinjohtaja Matti Iivarinen kommentoi.

Iivarinen ei ollut täysin tyytyväinen joukkueen lataukseen. Hän epäili, että tiivis pelitahti ja toisaalta parin kovan pelin jälkeen heikompi vastus saattoivat vaikuttaa asiaan.

Lilja myönsi, etteivät lähtökohdat olleet helpot.

– Minusta latinki oli riittävä. On tietysti aina haastavaa, kun on kova pelitahti ja nyt meillä on ollut putkeen kaksi ennakolta kärkikastin porukkaa vastassa. Ne olivat kovia pelejä, joihin on mennyt paljon energiaa fyysisen puolen lisäksi henkisen puolen latautumiseen.

Manse pysyi voitollaan sarjassa kolmantena. Vimpelin Veto on niukasti edellä toisena. Kouvolan Pallonlyöjät johtaa sarjaa.

Tamperelaiset kohtaavat Kankaanpään seuraavan kerran jo perjantaina, kun KaMa vierailee Kaupissa.