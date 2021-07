Suomesta tulee viimein täysverinen urheilumaa: Tahkolla kisataan triathlonin kuningasmatkat Ironman-brändin siipien suojissa

Tahkon elokuinen kisa on ensimmäinen Suomessa koskaan kisattava täysmatkojen Ironman-kilpailu. Ja lisää on luvassa vuonna 2023: Lahdessa järjestetään Ironman 70.3:n eli puolimatkojen MM-kisat.

Elokuun 14. päivänä Suomi nousee sivistysvaltiona aivan uudelle tasolle, kun Tahkolla järjestetään ensimmäistä kertaa maamme urheiluhistoriassa triathlonin täysmatkojen Ironman-kisa.

Ironman on triathlonin globaali merkkituote, jonka lisenssin alla järjestetään kisoja liki kaikilla mantereilla. Maineikkain niistä on myyttinen Havaijin Ironman-kisa lajin syntysijoilla. Sinne pääsevät vain lajin armoitetut kisailijat.

Antti Hagqvistille elokuinen lauantai merkitsee tietyllä tavalla unelmien täyttymystä.

– Onhan se merkkipaalu ihan henkilökohtaisestikin. Veikkaan, että lauantaiaamuna uintiosuuden lähtölaukauksen pamahtaessa kylmät väreet menevät pitkin selkää.

Hagqvist on suomalaisen triathlonin visionääri ja kehittäjä, joka on ollut mukana kasvattamassa lajia 2000-luvun alkuvuosien aallonpohjasta lähtien.

Tuolloin tosin oli muutama kovan luokan kotimainen kilpailija, mutta tapahtumia ei maassa juuri ollut, ja harrastajamäärä oli minimaalinen. Tahkon Ironman-kisa tavallaan huipentaa suomalaisen triathlonin pitkän elvytystyön.

Tausta Triathlon Laji syntyi Havaijilla 1970-luvulla. Täysmatkat ovat uinti 3,8, pyöräily 180 ja juoksu 42,2 kilometriä. Lajissa kisataan myös puoli- ja sprinttimatkoilla. Ironman: Lajin tunnetuin brändi, jota pyörittää vuonna 1991 perustettu World Triathlon Corporation. Esimerkiksi Euroopassa on vuosittain yli 20 Ironman-lisenssin täysmatkan kisaa. Lisäksi WTC pyörittää maailmanlaajuisesti Ironman 70.3 ja 5150 -kilpailuja. Edellinen on puolimatkojen kisat, jälkimmäisessä matkat ovat 1,5, 40 ja 10 kilometriä. Antti Hagqvist Työ: Yrityksissä Finntriathlon (muun muassa Joroisten ja Vierumäen kisat) ja Ironman Finland (Lahden Ironman 70.3 ja Tahkon Ironman). Valmentanut Tiina Bomanin triathlonin MM-mitalistiksi. Valmentaa hiihtäjä Ristomatti Hakolaa.

Hagqvist on pitkään ollut järjestämässä muun muassa Joroisten jo klassista triathlon-kisaa. Ironmanin kaltaisen kansainvälisen merkkituotteen kanssa toimiminen tuo toki lisäkierroksia.

– Liittyyhän Ironmaniin tavattomasti yksityiskohtia, joita ei aikaisemmin ole tarvinnut ottaa huomioon.

Ihan kaikkea ei kuitenkaan tarvitse Yhdysvaltojen pääkonttorilla hyväksyttää, kunhan Ironman-kisojen ikoninen maalisuora pysyy standardien mukaisena.

– Loppusuora on kaikissa Ironman-tapahtumissa se pyhin juttu, eräänlainen magic carpet, jonka on oltava samantyylinen joka paikassa. Osallistujien unelma on päästä ylittämään maaliviiva ja kuulla kuulutus ”welcome to the finish line, you are an Ironman”. Se kuittaa kaikki tuskat, joita matkan aikana on ollut.

Puolimatka vuonna 2018

Ironman-brändi otti Suomen haltuunsa jo vuonna 2018. Tuolloin Lahdessa järjestettiin ensimmäistä kertaa puolimatkojen Ironman 70.3 -kilpailu. Numero kertoo kisan kokonaismatkan maileina.

Historian kolmas Ironman 70.3 kisattiin Lahdessa 3. heinäkuuta.

Hagqvistin mukaan kisa saatiin Suomeen siksi, että Ironman-organisaatio – tai siis sitä hallinnoivan World Triathlon Corporation – itse halusi laajentua myös Suomeen. Pääkonttorilla oli havaittu suomalaisen triathlonin nousu ja kasvanut toiminta.

Ensimmäiset tunnustelut tehtiin jo vuonna 2016.

– Aika äkkiä oli selvää, että yritämme saada jossain vaiheessa myös täysmatkojen kisan Suomeen. Se kuitenkin on se siistein juttu, Hagqvist kertoo.

Ensi-illan piti olla viime kesänä, mutta covid-19-virus päätti toisin.

Seuraava merkkipaalukin on jo tiedossa: Suomen Lahdessa järjestetään lajin puolimatkojen MM-kisat vuonna 2023.

– Se on sellainen triathlon-tapahtuma, jota suurempaa Suomeen ei oikeastaan ole mahdollista saada. Havaijin Ironmania tuskin saamme siirrettyä Suomeen, Hagqvist sanoo.

Kilpailijoita Lahteen saapuu tämänhetkisen arvion mukaan 6 000, ja tulijoiden kokonaismääräksi arvioidaan 15 000–20 000. Konkreettinen työ järjestelyjen eteen alkaa syksyllä.

Takaisin Tahkolle

Tahkon kisan järjestävällä organisaatiolla Ironman Finlandilla on lisenssi, joka takaa kisat Suomeen kolmeksi vuodeksi. Ironman Finland on osa suurta emoyhtiötä. Sama pätee Lahden Ironman 70.3 -tapahtumaan.

– Urheilussa moni voi pitää tuollaista kuviota mörkönä. Asia on aivan päinvastoin. Kun globaali toimija investoi Suomeen, tuohan se lisää resursseja tekemiseen.

Hyötyjä on myös matkailuala.

– Ironman markkinoi Suomenkin tapahtumia maailmanlaajuisesti. Näin tänne saadaan enemmän väkeä ulkomailta.

Hagqvistin mukaan esimerkiksi vuoden 2023 puolimatkojen MM-kisojen matkailutuloiksi arvioidaan 25–30 miljoonasta euron pottia. Ellei mikään pandemia sotke jälleen koko maailmaa.

Vaivaa ja haittaa se aiheuttaa ainakin tällä hetkellä, kun matkustaminen on hankalaa, ja rajoitustilanteet vaihtelevat eri puolilla maailmaa. Silti Hagqvist odottaa, että Tahkon kisassa osallistujia on 1 500.

Varsinkin naisten kisa on tasoltaan kova, sillä se on samalla myös ammattilaisten EM-kisa.

– Epäilemättä se on kovin naisten kisa Suomessa koskaan, Hagqvist arvioi.

Tahkon Ironman-kisan budjetti on ainakin satojen tuhansien eurojen luokkaa. Se noussee Hagqvistin arvion mukaan lähelle miljoonaa euroa.