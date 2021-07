Huutaminen ja halaaminen kielletty, ruokailu ”puhelinkopissa” – näin toimii Tokion koronakupla

Suomen olympiajoukkueen ensimmäiset jäsenet rantautuivat Tokion kisakylään lauantaina ja asettuivat saman tien asumaan koronakuplaan.

Olympialaisten turvallisuus on herättänyt epäilyksiä etenkin kisoja tiukasti vastustaneiden tokiolaisten keskuudessa.

Olympiakylässä ovat saaneet koronatartunnan toistaiseksi ainakin kolme Etelä-Afrikan jalkapallojoukkueen jäsentä ja yksi tšekkiläinen rantalentopalloilija.

Lisäksi uutistoimisto Reuters on kertonut peräti 61 muusta koronavirustapauksesta, jotka liittyvät epäsuorasti kisoihin.

Olympiaurheilijoiden arki on seuraavan parin viikon ajan yksinkertaista ja tiukasti rajoitettua. Aika kuluu kisakylässä ja oman lajin suorituspaikalla.

Kaupungille ei olympiakylästä saa lähteä, eikä muita lajeja ole lupa mennä katsomaan.

Suomen olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen kertoo, että koronakuplassa on käytössä kaikki mahdolliset turvatoimet tartuntaketjujen estämiseksi.

–Ruokala on rakennettu niin, että siellä on muovipleksit jokaisen istumapaikan ympärillä. Syömme sellaisessa puhelinkopissa, Valtonen paljastaa.

–Kyllähän siinä sosiaalista kanssakäymistä vähän rajoitetaan. Ruokailua ei ole tarkoitettu sosiaaliseksi tapahtumaksi.

Ylilääkäri Maarit Valtonen matkusti olympiajoukkueen mukana Tokioon.

Valtosen mukaan pleksejä on asennettu kisakylään muuallekin.

–Samaa näkyy kuntosalillakin. Juoksumattojen ja pyörien välissä on muovipleksit. Sillä he yrittävät estää isojen pisaroiden leviämistä.

–Eihän se ihan täydellinen ratkaisu ole. Kun vierekkäin ollaan, niin varmasti vähän aerosolit liikkuvat. Mutta nämäkin toimenpiteet kertovat vain järjestäjien yrittämisen tasosta.

Täysin eristyksissä toisistaan Suomen joukkueen jäsenet eivät kuitenkaan joudu olemaan. Vapaa-aikaa on mahdollista viettää myös ilman väliseiniä.

–Olemme rakentaneet joukkueelle yhteisen tilan, jossa on ilmanpuhdistimet ja UVC-valolla toimiva pintojen puhdistus. Olohuoneemme on ihan tilava ja mahdollistaa turvavälit. Ne, jotka haluavat viettää aikaa yhdessä, pystyvät tekemään sen turvallisesti, Valtonen kuvailee.

Olympiakylässä rakennuksien asukkaista ei voi erehtyä. Tältä näyttää Etelä-Korean huoliteltu julkisivu.

Olympiakylässä käytetään maskia tunnollisesti, eikä asian ulkopuoliseen valvontaan ole Valtosen mukaan juuri edes tarvetta.

–Luulen, että muut kanssaihmiset huomauttaisivat hyvin nopeasti, jos olisi ilman maskia. Se on varmasti itsestäänselvä asia jo kaikille, ylilääkäri sanoo.

–Turvavälien kanssa on kuitenkin vielä tekemistä. Niitä ei ihan joka paikassa noudateta.

Vaikka tämän vuoden olympialaisiin ei oteta lainkaan yleisöä, urheilijoiden kannustamiseen on silti laadittu tarkat koronaohjeet. Niitä kanssakilpailijoiden, valmentajien ja muiden taustajoukkojen pitäisi muistaa noudattaa.

–Halata ei saa ja huutamalla ei saa kannustaa. Pitää vain sivistyneesti taputtaa käsiä, jos haluaa tsempata joukkuekaveria. Mutta kisat sitten näyttävät, kuinka hyvin se toteutuu, Valtonen sanoo.

Villiä hurraamista rajoittaa toisaalta myös se, että urheilijat eivät pääse vierailemaan maajoukkuekaveriensa kisapaikoilla.

–Yksi iso juttu olympialaisissa on ollut urheilijoille se, että he pääsevät näkemään myös muita lajeja. Tuleehan lajien välillä vuorovaikutusta joukkueen yhteisissä tiloissa, mutta se, että pääsisi myös paikan päälle kannustamaan, on nyt poissa, Valtonen harmittelee.

Tästä ei mennä. Urheilijoiden liikkumista rajoitetaan Tokiossa tarkalla kädellä.

Tunnelma kisakylässä ei poikkea Valtosen mukaan tällä hetkellä juurikaan normaalista. Kisat eivät kuitenkaan ole vielä alkaneet. Loppuviikosta yleisön puuttumisen tulee varmasti huomaamaan.

–Olympialaiset on normaalisti sellainen karnevaali, että yleisön puute ei voi olla vaikuttamatta tunnelmaan. Se on todella harmillista.

Tarkkaan varjeltu koronakupla on valitettavasti osoittanut rakoilun merkkejä jo ennen kisojen alkamista.

Kisakylässä on todettu heti ensimmäisinä päivinä muutamia koronatartuntoja. Valtonen ei silti ole liiaksi huolissaan – tai ainakaan yllättynyt.

Hänen mukaansa oli odotettavaa, että jos tartuntoja ilmenee, se tapahtuisi heti kisamatkan alussa. Viruksen itämisaika on pitkä ja tartuntoja on voinut tapahtua jo ennen matkalle lähtöä.

Urheilijoita odottaa Tokioon saapuessa tiukka koronatestaus.

–Kertoo järjestelmän toimivuudesta, kun tartuntoja on löytynyt. Olisi kummallisempaa, jos niitä ei olisi tullut yhtään. Näen tärkeämpänä sen, että löydetään tartunnat, ja että niistä ei seuraa jatkotartuntoja. Saadaan ketjut heti katkaistua, Valtonen linjaa.