Manse PP:n naiset selvisivät täysin pistein hankalasta paikasta – tiukka ottelutahti ei hyydytä tamperelaisia

Manse PP:n naiset hakivat Helsingistä täydet sarjapisteet, kun Roihuttaret kaatui jaksoin 2–0 (2–0, 6–3).

– Hyvin selvittiin. Helsinki on hankala paikka pelata. Kotiyleisö on fanaattista. Ja meillä on suuri rypistys meneillään, kakkospelinjohtaja Jussi Frantsila kertoi.

Hän viittasi siihen, että Mansen härkäviikkoon mahtuu peräti neljä peliä. Viikko päättyy ensi keskiviikkona Mynämäelle.

– Saimme Roihuttarien kärjet kuriin ja teimme tarvittavat juoksut, Frantsila tiivisti ottelun kahdeksaan sanaan.

Helsingin kohtaamisen avausjakso ei jäänyt pesäpallohistoriaan varsinaisena sisäpelin juhlana. Manse PP teki liki minimin, mitä jaksovoittoon tarvittiin eli kaksi juoksua. Molemmat toi Kirsi Ala-Lipasti. Ensin löi Emma Sallinen, sitten Henna Suominen.

Oliko vähäjuoksuisuus molemmilta ulkopelin hyvyyttä ja sisäpelin kehnoutta?

– Kyllä se oli sekä että. Jos ei lähde kulkemaan, peli puutuu ja aletaan pelata varman päälle. Menee nihkeäksi. Meillä on kokoonpano elänyt ja sekin saattoi vaikuttaa, mutta sen taakse ei mennä.

Toisen jakson alkupuoli mentiin samalla kaavalla aina kolmanteen vuoropariin saakka. Manse siirtyi jo 3–0-johtoon, mutta helsinkiläiset saivat hengen päälle Mansen harhaheiton jälkeen. Roihuttaret nousivat 3–3:een.

Viimeisen vuoroparin aloitukseksi Sylvi Pellonperä, Virpi Hukka ja Anna Hemmilä toivat juoksun naiseen. Ne riittivät 6–3-jaksovoittoon.

– Näinhän se monesti menee, kun saadaan onnistumisia. Ketsuppipullo aukeaa.

Frantsilan mukaan tiukka pelitahti ei vielä hyydytä pelaajia, vaikka tunnustaakin maanantaisen lepopäivän tulevan tarpeeseen.

Entä alkavatko pelinjohtajat hyytyä?

– Emme toki. Upi on niin positiivinen kaveri ja jaksaa valaa uskoa. Kaikki on ok, emmekä mieti, mitä tässä tapahtuu.

Upi on pelinjohtaja Juha Antikainen.