Frisbeegolfin maailman kärkipelaaja on hurahtanut padeliin ja pelaa salibandyä kolmosdivarissa – Eveliina Salonen Valkeakoskelta haluaa korjata EM-kisoissa välihopean kullaksi

Eveliina Salonen on hallinnut naisten frisbeegolfia Suomessa hän on maailmanrankingin kärjessä. Valkeakoskelta oleva Salonen harrastaa monipuolisesti useampaa lajia ja tavoitteena on lähteä Las Vegasiin kisaamaan frisbeegolfissa vuoden 2022 puolella.

Eveliina Salonen voitti frisbeegolfin Nokian Keisari Openin naisten sarjan ja on tällä kaudella ollut voittamaton Suomessa.

Aamulehti, Nokia Muutama nuori frisbeegolffani miettii ääneen, otetaanko Eveliinalta nimmarit kiekkoihin. Ottavathan he, Eveliina Salonen saa raapustaa muutamat nimikirjoitukset heti sen jälkeen, kun hän varmisti frisbeegolfin Keisari Openin naisten sarjan voiton Nokialla. Salosen tulos kolmen päivän kisassa oli –1.