Australian tennistähti jättää olympialaiset väliin koronatartunnan vuoksi

Miesten tenniksen maailmanlistalla 17. sijoitettu Australian Alex de Minaur, 22, jättää Tokion olympialaiset väliin koronatartunnan vuoksi. De Minaur on tällä hetkellä miesten puolella parhaiten sijoittunut australialaispelaaja.

– Olemme todella pettyneitä Alexin puolesta. Jo lapsesta saakka hänen unelmansa on ollut edustaa Australiaa olympialaisissa. Alex on todella harmissaan tapahtuneesta, kommentoi Australian olympiajohtaja Ian Chesterman muun muassa The Guardianille.

Aiemmin Tokion olympiatenniksen ovat ilmoittaneet jättävänsä väliin muun muassa Saksan Angelique Kerber, Sveitsin Roger Federer, Espanjan Rafael Nadal, Yhdysvaltain Serena Williams ja Itävallan Dominic Thiem.

Tokion olympialaiset kisataan 23. heinäkuuta–8. elokuuta.