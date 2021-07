Helanderin olympiapaikalle vahvistus: ”Selvä juttu, että Oliver oli parempi”

Olympiakomitea vahvisti Helanderin kisalipun myöhään keskiviikkoiltana. Helander heitti Joensuussa 78,95 ja päihitti sillä Antti Ruuskasen.

Suomalaisten keihäskaaret ovat lyhentyneet ja aikuisten arvokilpailumitalit ovat jääneet haaveeksi vuoden 2016 jälkeen, mutta EM-, MM- ja olympiakilpailuja edeltävät heittäjävalinnat jaksavat edelleen puhuttaa.

Keskiviikkoiltana Joensuussa järjestetyissä yleisurheilun kotimaisessa GP-kilpailussa panoksena oli kolmas miesten edustuspaikka Tokion olympialaisiin. Oliver Helander heitti nimensä ykköseksi valitsijoiden papereissa ja jätti olympiapaikan sinetöinnin Suomen olympiakomitean myöhäisillan ratoksi.

Vahvistus tulikin kello 22 aikaan, kun Suomen olympiakomitea ilmoitti Helanderin valinnasta Tokioon. Ruuskanen on kotiin jäävä varamies.

– Keihäsvalinta toteutettiin yhteisesti heittäjien ja Suomen Urheiluliiton (SUL) kanssa sovittujen kriteereiden pohjalta. On järjestelmän näkökulmasta hienoa, että meillä löytyy lajeja, joissa valintakelpoisia ehdokkaita on enemmän kuin jaossa olevia paikkoja. Se nostaa kotimaisen kilpailun tasoa ja vie lajikulttuuria eteenpäin. Suomen olympiajoukkueen ja Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki sanoo Olympiakomitean tiedotteessa.

– Yksilön kannalta on tietysti tiukka paikka, jos tietää olevansa valintakelpoinen mutta ei tule valituksi joukkueeseen. Kaikki kunnia ja kiitos Antille, hän on tehnyt huikean uran, ollut kahdeksan kertaa kuuden parhaan joukossa arvokisoissa, voittanut olympiahopeaa ja Euroopan mestaruuden. Antti on tullut vaikeuksien jälkeen takaisin kansainväliselle tasolle, ollut esikuva ja upea persoona Suomen joukkueessa ja jättänyt pysyvän jäljen suomalaiseen urheiluhistoriaan, Lehtimäki sanoo.

Viimeisen kierroksen heitto ratkaisi

Helander heitti viimeisellään tuloksen 78,95 ja voitti keskinäisessä otatuksessa Antti Ruuskasen. Ennen päätöskierrosta Helander sai tuloksen (76,49) vain ensimmäisellään. Ruuskanen heitti toisellaan 77,49, ja se jäi hänen ainoaksi mitatuksi heitoksi.

– Kauden parasta lähdin heittämään ja tappelemaan. Kovasti oli lyöntiä heitossa, mutta kohdalleen ei osunut kertaakaan. Tulos oli sen näköistä. Selvä juttu, että Oliver oli parempi. Omalta kohdalta homma oli siinä, Ruuskanen kertoi rehdisti Yleisradion televisiohaastattelussa.

Ruuskanen, 37, on Lontoon vuoden 2012 olympialaisten hopeamitalisti. Neljä vuotta myöhemmin hän oli kuudes Rion olympialaisissa. Olympiahopean lisäksi Ruuskasella on Euroopan mestaruus (2014) ja EM-pronssi (2016). Ruuskanen on kilpaillut aikuisten arvokilpailuissa kymmenen kertaa ja edennyt yhdeksän kertaa keihään loppukilpailuun.

Ruuskanen paiskasi ennätyksensä 88,98 Porissa kuusi vuotta sitten, mutta tämän kauden pisin kaari on kantanut vaatimattomasti 77,89.

Helander, 24, lipoo ennätyksellään 88,02 Ruuskasen lukemia, mutta arvokilpailureissut EM-Berliinissä 2018 ja MM-Dohassa 2019 ovat päättyneet jo karsinnassa. Helander on heittänyt tällä kaudella 80,82, mutta Joensuussa heitoissa ei ollut puhtia.

– Aika vaikea kilpailu. Viimeinen heitto oli vähän sinnepäin, Helander kuittasi.

Jami Kinnunen heitti tasaiseen sarjaansa piikkinä 76,76 ja oli kilpailun kolmas.

Toni Kuusela ja Lassi Etelätalo olivat jo aiemmin varmistaneet olympiapaikkansa, ja heidät oli jo valittu 23. heinäkuuta–8. elokuuta järjestettäviin kilpailuihin. Kaksikosta kumpikaan ei kilpaillut Joensuussa.

Helander ja Ruuskanen asettelivat sanansa varovasti, kun piti vastata kysymykseen valintakuviosta. Ruuskanen naurahti olleensa usein tiukassa valintatilanteessa ja viittasi esimerkiksi vuoteen 2011, jolloin MM-paikka lohkesi vasta urheilun oikeusturvalautakunnassa.

– Kunto on kateissa, enkä saa heittoa kohdalleen. Alun perinkin ajattelin, että jos täällä ei rupea 80-metristä irtoamaan, niin tuleeko lähdettyä (olympialaisiin), Ruuskanen pyöritteli.

Päivitetty 14.7. kello 21.53. Lisätty heittäjien kommentit.

Päivitetty 14.7. kello 22.01. Lisätty tieto Helanderin valinnasta olympiajoukkueeseen.