Yksi Mansen pelaaja koki iloisen yllätyksen saatuaan kutsun Itä-Länsi-otteluun – Timo Torppa aikoo kehittää jotakin uutta arvo-otteluun

Manse haki rutiinivoiton JymyJusseista ja aiheutti isännille jo neljännen peräkkäisen tappion.

Ketään ei yllättänyt, kun Manse PP:n kirkkaimmat tähdet Henri Puputti, Tuomas Jussila ja Juha Puhtimäki saivat kutsun pesäpallokesän huipentavaan Itä-Länsi-otteluun.

Puputti pääsee jokavuotiseen arvo-otteluun jo 16. kerran. Jussila valittiin mukaan kymmenennen ja Puhtimäki kuudennen kerran.

Sen sijaan monet äimistelivät, kun eliittijoukkoon nostettiin myös Timo Torppa.

Vaikka Mansen huippuetenijä pelaa uransa parasta pesäpalloa, hän hämmästyi itsekin kunnianosoituksesta.

– Valinta tuli täytenä yllätyksenä. En osannut odottaa kutsua ollenkaan, Torppa iloitsi keskiviikkoisen Superpesis-voiton jälkeen.

Tamperelaisjoukkue haki tylyn 2–0 (3–2, 4–1) -vierasvoiton JymyJusseista ja aiheutti seinäjokelaisille jo neljännen peräkkäisen tappion.

– On todella hienoa päästä pelaamaan maan parhaiden kanssa. Pesänvälejä on varmaan helppo mennä, kun takana on niin hyviä saattelijoita, Torppa kuvaili.

Halsuan toivon kasvatti pelaa Superpesistä vasta toista kautta.

– Pakko myöntää, etten osannut edes kuvitella tämmöistä tilaisuutta juniorivuosien aikana. Olen yllättynyt, kuinka hyvin olen kehittynyt viime vuosien aikana. Mitään ei ole tullut kuitenkaan ilmaiseksi. Tähän on vaadittu kovaa työtä.

Minkälaisin miettein lähdet Porin huipennukseen?

– Pyrin käyttämään omia vahvuuksiani. Lisukkeeksi pitää kehittää jotakin uutta, kun kyseessä on arvo-ottelu, Torppa suunnitteli.

Vaikka kaikki tietävät Torpan bravuurinlyönnin, silti hän menee kentälle melkein joka kerta. Kakkosrajapomppua on erittäin vaikea eliminoida varsinkaan kimmoisilla kentillä.

Niin kuin Seinäjoella nähtiin: Torppa meni viisi kertaa kentälle ja paloi kerran lyötyään laittoman.

– Olen käyttänyt pomppua jo pidemmän aikaan. Muistaakseni opin sen jo B-poikaikäisenä. Kentälle meno on aika yksinkertaista, kun olot ovat näin suotuisat.

JymyJussien kaataminen vaati käytännössä yhden miehen pysäyttämisen. Viisinkertainen lyöjäkuningas Jukka-Pekka Vainionpää täräytti kaikki isäntien juoksut. Muiden apu jäi olemattomaksi ratkaisutilanteissa.

– Kyllä se oli näin. Kun sai miehiä pois Vainionpään edestä, silloin oli jo voiton puolella. Hän pystyy ratkaisemaan yksin jaksoja ja otteluita, Torppa myönsi.

Kamppailu oli koko ajan Mansen näpeissä, vaikka suurta loistoa ei nähty missään vaiheessa.

– Tämä oli semmoinen rutiinivoitto. Tehtiin se mitä tarvittiin – eikä yhtään enempää. Kun ohjelma on tiivis, sekaan tulee väkisin heikompia pelejä.

Mansen pelaajista kunnostautuivat mailan varressa Simo Vainikainen ja Juha Niemi.

Vainikainen täräytti kunnarin ja kaksi tavallista. Niemi kotiutti kaksi kertaa.