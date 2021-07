Formula ykkösissä ratkaistaan viikonloppuna starttijärjestys uudella sprinttikisalla – Kimi Räikköselle siitä voi olla etua

Kimi Räikkösen kisavauhti on ollut tällä kaudella huomattavasti aika-ajojen kyytiä parempaa, joten formuloiden uudistuksen pitäisi sopia konkarille.

Formula ykkösten MM-sarjassa harpataan viikonloppuna uuteen aikakauteen, kun Britannian Silverstonessa ajetaan F1-historian ensimmäinen sprinttikisa. Koko gp-viikonloppu on muovattu uuteen järjestykseen, mikä tuo piristysruiskeen rutiininomaiseen kisaviikonloppuun.

Normaalisti perjantaina ajettaisiin kahdet harjoitukset, mutta tänä perjantaina testimahdollisuuksia on vain yksi. Toinen harjoitus on korvattu aika-ajoilla, joka määrittää lähtöjärjestyksen lauantain sprinttikilpailuun. Ennen lauantain sprinttiä ajetaan vielä yhdet harjoitukset.

Sprinttikilpailu on pituudeltaan 100 kilometriä, eli noin kolmanneksen kokonaisesta kisamitasta. Silverstonessa sprintti kestää 17 kierrosta. Sprinttikilpailun järjestys määrittää sen, mistä asetelmista kuljettajat lähtevät sunnuntaina varsinaiseen kisaan.

– Uusi kisaformaatti on mielenkiintoinen, mutta vielä sitä ei voi arvioida. Katsotaan, mitä viikonloppu tuo tullessaan ja muodostetaan mielipiteet vasta sitten, Alfa Romeon Kimi Räikkönen kommentoi tallinsa kisaennakossa.

Räikköselle etua uudistuksesta?

Räikköselle sprinttikisan pitäisi sopia erinomaisesti, sillä suomalaisen kisavauhti on ollut tällä kaudella huomattavasti parempaa kuin kyyti aika-ajoissa on antanut odottaa. Ennakkoon voisi ajatella, että Räikkösellä on entistä paremmat mahdollisuudet päästä toistamiseen tällä kaudella pistesijoille.

– Meidän pitää olla alusta asti kilpailukykyisiä. Jo perjantain suorituskyvyllä on merkitystä, ja meidän pitää olla jo silloin taistelemassa paikasta kärkikymmenikköön, jos haluamme olla siellä sunnuntaina, Räikkönen pohti.

Silverstonessa ajetaan ensimmäinen kauden kolmesta sprinttikisasta. Sprintin voittaja saa kolme MM-pistettä, kakkonen kaksi ja kolmonen yhden. Sunnuntain kilpailusta jaetaan pisteitä normaaliin tapaan kymmenelle parhaalle.

Williamsin George Russell arvioi, että heikommat tallit hyötyvät uudistuksesta.

– Tietenkään kärkikuljettajat eivät ota lauantaina valtavia riskejä, mutta lähtöruudukon perältä on pakko yrittää. Erilaisella ajattelutavalla voi saada hyvän mahdollisuuden, Russell puntaroi F1:n verkkosivuilla.