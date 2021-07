Tähän asti on ilkuttu surkeita rankkareita ja kyseenalaistettu MM-kullan ratkaissut maali – Pääseekö Englanti vihdoin eroon alisuorittajan maineesta?

Englanti valmistautuu vasta toiseen arvoturnausfinaaliinsa. Ensimmäisestä on kulunut jo 55 vuotta.

Jo 25 vuotta sitten tehtyä kappaletta Football's coming home on renkutettu viime viikkojen aikana kyllästymiseen asti.

On selvää, että Englannin jalkapallomaajoukkueen tunnuskappale nousee väistämättä sikäläisen soittolistan ykköseksi.

The Lightning Seeds -yhtyeen biisi pomppasi ykköseksi tuoreeltaan 1996, perään 1998 ja nyt toisessa aallossa 2018 sekä 2021.

Kaikkia näitä vuosia yhdistää arvoturnaus. Englannissa on odotettu täysosumaa kuin kuuta nousevaa, mutta Three Lionsina tunnettu joukkue ei ole pystynyt hankkimaan seuraa kesän 1966 maailmanmestaruuden rinnalle.

Nyt menestyshuuma hipoo huippua, kun Englanti taistelee sunnuntai-iltana Euroopan mestaruudesta Italiaa vastaan.

Tämä on maan ensimmäinen finaali 55 vuoden takaisen MM-kullan jälkeen. Väliin on mahtunut kaksi MM-välierää (1990, 2018) ja yksi EM-välierä (1996).

On sanomattakin selvää, ettei Football's coming home tarkoita arvoturnauksen järjestämistä, vaan mestaruuspokaalin kaappaamista piinaavan pitkän tauon jälkeen.

Kenelläkään alle 60-vuotiaalla englantilaisella ei ole minkäänlaista mielikuvaa kultahumusta. Kuusikymppiset olivat ainoan maailmanmestaruuden aikaan viiden vanhoja.

Näin nykypolven mielikuvat perustuvat pelkästään matkan varrella värittyneisiin tarinoihin ja nuhruisiin videopätkiin.

Ei pelkkää haavetta

Englannin mestaruusodotukset ovat perustuneet monessa arvoturnauksessa enemmän haaveisiin kuin realismiin.

Näin oli maajoukkuelegenda Gary Linekerin mukaan vielä kesän 2018 MM-turnauksessa välieräpaikasta huolimatta.

– Jalkapallo tulee kotiin on hauska laulu, joka alleviivaa jalkapallojoukkueemme menestymättömyyttä. Kukaan ei uskonut oikeasti, että voittaisimme, Lineker arvio tv-kommentaattorin ominaisuudessa.

Kolmen vuoden aikana kelloon on tullut toinen ääni. Nyt Englanti kerää kehuja myös faniensa ulkopuolelta. Puolueettomat asiantuntijat antavat joukkueelle selkeän mestaruusmahdollisuuden, vaikka finaalivastustaja Italia on kauttaaltaan erittäin laadukas ryhmä.

Joka tapauksessa Englannilla on tällä kertaa aito sauma mennä päätyyn asti.

Jos tämä toteutuu, tarinasta tulee poikkeuksellisen kaunis ennen kaikkea päävalmentaja Gareth Southgaten näkövinkkelistä.

Mestaruusunelma murskautui edellisessä kotiturnauksessa juuri Southgaten arkaan potkuun. Kuudentena englantilaisena ampuneen Southgaten veto painui Saksan maalivahdin Andreas Köpken syliin EM-välierässä 1996.

Samalla Southgaten nimi piirtyi samaan listaan Stuart Pearcen, Chris Waddlen, Paul Incen, David Battyn, David Beckhamin, Darius Vassellin, Frank Lampardin, Steven Gerrardin, James Carragherin, Ashley Youngin ja Ashley Colen kanssa.

Kaikki nämä mokasivat pilkun Englannin arvoturnauksen päättäneen kamppailun rankkarikilpailussa vuosina 1990–2012. Joukkoon mahtui kuusi toinen toistaan raskaampaa putoamista. Ärhäkkäät brittitoimittajat hyökkäsivät päälle kuin hyeenat.

Southgate myönsi, että koko kansakuntaa koskettanut epäonnistuminen on painanut hänen mieltänsä näihin päiviin asti. Nyt tuntuu jo paremmalta, mutta vasta Euroopan mestaruus toisi lopullisen rauhan.

Kyseenalainen maali

Täysosumaa sopii toivoa myös siksi, ettei tähän mennessä ainoan mestaruuden (1966) oikeellisuutta tarvitsisi vatvoa enää jokaisen arvoturnauksen yhteydessä.

Englannin voitto-osuma kuuluu jalkapallomaailman kiistellyimpiin maaleihin. Geoff Hurstin veto kimposi ylähirren alareunasta suoraan alaspäin – mutta oliko pallo missään vaiheessa kokonaan viivan yli?

Sveitsiläistuomari Gottfried Dienst vei pallon keskelle azerbaidzhanilaislähtöisen rajamiehen Tofiq Bakhramovin näytön jälkeen.

Bakhramovin ratkaisua on spekuloitu vuosikymmenet. On arveltu, että Neuvostoliiton kirvelevä välierätappio Länsi-Saksalle saattoi vaikuttaa liputukseen.

Joka tapauksesta hänestä tuli maailman kuuluisin rajamies. Bakussa sijaitseva Azerbaidzhanin kansallisstadion nimi muutettiin Vladimir Lenin -stadionista Tofiq Bakhmarov -stadioniksi pian hänen kuolemansa jälkeen 1993.

Myyttistä maalia on tutkittu runsaasti nykyaikaisilla menetelmillä. Tuoreimpien Lontoon ja Oxfordin yliopiston videoanalyysien perusteella pallo ei ylittänyt viivaa kokonaan missään vaiheessa.

Mielenkiintoinen data ei muuta tulosta tietenkään.

Kun maalia on käyty läpi perin pohjin, yksi fakta on unohtunut lähes kokonaan. Siinä vaiheessa tilanne oli 2–2. On mahdotonta sanoa, kumpaan suuntaan vaakakuppi olisi kääntynyt, ellei maalia olisi hyväksytty.

Monet tarinat on rakennettu virheellisesti siltä pohjalta, että Länsi-Saksa menetti voiton.

On helppo sanoa, että oikeus olisi toteutunut, jos käytössä olisi ollut edes jonkinlainen videoerotuomarin esimuoto.

Tämä näkökanta on täysin hedelmätön, sillä VAR otettiin käyttöön vasta 50 vuotta myöhemmin.

Sillä välillä nähtiin valtava määrä vääriä tuomioita. Niistä kärsi myös Englanti.

Räikeimmät tapaukset osuivat vuosien 1986 ja 2010 MM-kisoihin. Ensimmäisellä kerralla Englannin taival päättyi puolivälierin, kun edesmennyt argentiinalaistähti Diego Maradona ojensi Jumalan käden ylös ja ohjasi pallon verkkoon.

Yksitoista vuotta sitten Lampardin veto kimposi ylähirrestä Saksan maaliin, mutta tuomaristo levitteli käsiänsä ja hylkäsi tasoituksen. Hidastuskuvat todistivat kiistattomasti, että pallo oli selvästi viivan yli. Oikeusmurhan kärsineen Englannin pelit päättyivät neljännesvälierään.

Jalkapallon koti

Englannin tunnuskappale Football's coming home sisältää myös laajemman kontekstin. Tämä viittaa lajin synnyinmaahan. Pallopeli kehitettiin Britteinsaarilla 1800-luvun loppupuolella. Maailman vanhin maajoukkue pelasi historiallisen avausottelun Skotlantia vastaan 30. marraskuuta 1872. Peli päättyi maalittomaan tasapeliin.

Englannin ja vuonna 1904 perustetun kansainvälisen jalkapalloliiton suhteet olivat viileät 1900-luvun alussa. Brittiläiset liitot erosivat Fifasta 1928 ajauduttuaan erimielisyyksiin amatööripelaajille maksettavista palkkioista.

Näin kolme ensimmäistä MM-turnausta pelattiin ilman Englantia. Sopu löytyi toisen maailmansodan jälkeen. Englanti palasi valioiden joukkoon Brasilian MM-turnauksessa 1950.

Kärjen kyydissä pysyminen on ollut kuitenkin kaikkea muuta kuin mutkatonta. Englanti on karsiutunut sen jälkeen MM-turnauksesta kolme kertaa (1974, 1978, 1994) ja EM-turnauksesta viisi kertaa (1964, 1972, 1976, 1984, 2008).

Moniin vaikeuksiin nähden Euroopan mestaruus olisi Englannin jalkapallohistorian kovin saavutus.