Samuel Purola juoksi välieränsä voitolla 200 metrin finaaliin: "Kaikkeni aion antaa"

Alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa tänään suomalaisia viiden lajin finaaleissa.

Samuel Purola on aloittanut alle 23-vuotiaiden EM-kilpailut vahvasti. Hänet kuvattiin yleisurheilun gp-kilpailuissa Espoossa viime vuoden elokuussa.

Tallinna/Helsinki

Samuel Purola juoksee illalla 200 metrin loppukilpailussa alle 23-vuotiaiden yleisurheilun EM-kilpailuissa Tallinnassa. Oulun Pyrintöä edustava Purola hankki finaalipaikan juoksemalla välieränsä voittajaksi ajalla 21,27.

– Oli pakko pistellä kovaa välierässä, että saa hyvän radan finaaliin, Purola kommentoi Urheiluliiton tiedotteessa. Hän juoksee finaalin viitosradalta.

Välierä juostiin tuntuvaan vastatuuleen, sillä tuulimittarin lukema oli 2,6 metriä sekunnissa vastaista.

– Se oli kuin olisi seinää vastaan puskenut, mutta jalat olivat tänään hyvässä iskussa, Purola kertoi.

Purola oli välierien aikavertailussa vasta seitsemäs, sillä nollatuulissa juosseen avauserän miehet ylsivät parempiin aikoihin. Ensimmäisen välierän nopein oli Sveitsin William Reais kauden parhaalla ajallaan 20,57.

Miesten 200 metrin finaali on ohjelmassa kello 20.55 illan päätöslajina. Purolan ennätys on Jyväskylässä kesäkuun alussa juostu 20,79. Tavoite finaalissa on kirkas.

– Vedän niin kovaa kuin ikinä lähtee. Katsotaan sen jälkeen, mikä on tilanne. Kaikkeni aion antaa, Purola ennakoi.

Päiväkisojen toinen suomalainen, Seinäjoen seudun Urheilijoiden Emilia Kangas jäi ilman tulosta naisten kuulakarsinnassa. Finaaliin vaadittiin tulos 15,16, ja Kankaan kauden paras on 14,97.

Tallinnassa kisattavissa ikäluokan EM-kisoissa on tänään vilkas suomalaisfinaalien päivä. Iltapäivän ja alkuillan finaaleissa kilpailevat Viivi Lehikoinen naisten 400 metrin aitajuoksussa, Kiira Väänänen naisten moukarissa, Mette Baas naisten 400 metrillä ja Jessica Kähärä naisten korkeudessa.