Suomalaisia urakalla finaaleihin Tallinnassa – Viivi Lehikoisella hyvä mitalimahdollisuus lauantaina, Daniel Kosonen karsinnan kärjessä

Tampereen Pyrinnön Daniel Kosonen oli korkeuden karsinnan jaettu ykkönen. Ilta huipentuu Riku Illukan ja Helena Leveelahden finaaleihin.

Aamulehti

Perjantain alkuilta oli suomalaisilla yleisurheilujoille antoisa Tallinnan alle 23-vuotiaiden EM-kilpailuissa.

Viivi Lehikoinen voitti 400 metrin aitojen välierässä oman eränsä ajalla 56,37. Lehikoisella on onnistuessaan täydet mahdollisuudet mitaliin lauantaina juostavassa finaalissa. Hän oli välierien toiseksi nopein, hänen edellään oli vain Sveitsin Yasmin Giger ajalla 55,99.

Lisäksi ennen kisoja tilastoissa Lehikoinen oli toisena, edellä Slovakian Emma Zapletalova ajalla 56,48. Zapletalova voitti oman välieränsä.

Lehikoisella on menossa loistava kesä. Hän n juossut tällä kaudella ennätyksensä 55.77.

– Siinä vain pitää yrittää palautua, kun semifinaaleissa piti juosta kovaa, Lehikoinen kertoi Urheiluliiton tiedotteessa tulevien tuntien suunnitelmistaan.

Baas kiisi finaaliin

Mette Baas juoksi suoran finaalipaikan naisten 400 metrillä. Hän oli välieränsä kolmas ajalla 53,53 ja se riitti finaalipaikkaan.

Baas on juossut tänä vuonna ennätyksensä 53,31. Välieräaika ei täysin miellyttänyt.

– Koko kauden juoksut ovat olleet sitä samaa. Sekin auttaisi, kun joskus lähtisi edestä enemmän juoksijoita rohkeammin, Baas toivoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Mitalisijoihin Baasin täytyy onnistua huimasti. Välierien nopein oli Baasin erän voittanut Tshekki Barbora Malikova ajalla 52,41.

Kosonen ei stressannut

Miesten korkeuskarsinnassa Daniel Kosonen ja Arttu Mattila etenivät finaaliin. He hyppäsivät 215, kuten kaikki finaaliin päässeet.

Kosonen oli karsinnassa jaettu ykkönen. Tilastoissa häntä korkeammalta tällä kaudella on hypännyt viisi urheilijaa, Kososen kauden paras on 220. Sen on hypännyt Kososen lisäksi neljä muuta tänä kesänä. Finaali hypätään sunnuntaina.

– Nyt ei tarvinnut stressata. Kaikki korkeudet tulivat perushypyillä ja kun kaikki korkeudet menivät ensimmäisellä, tilanne pysyi koko ajan hallussa, Kosonen kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Helander erävoittoon

Miesten 3 000 metrin esteissä Eemil Helander juoksi erävoiton ja varman paikan sunnuntain finaaliin. Helander kiihdytti kärkeen kolme kierrosta ennen maalia ja voitti eränsä ajalla 8.46,02.

– Ajattelin, että vedetään tästä sitten tuollainen reipas loppu. Ratkaisun tein siinä kilpailun aikana, Helander kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Helanderin ennätys 8.45,96 riitti ennen kisoja tilastossa sijalle 13.

– Ekana ajatuksena näissä kisoissa oli päästä finaaliin. Siellä voi sitten tapahtua mitä vaan. Minulle sopii tuollainen kiihtyvävauhtinen juoksu, kun 1 500 metriä on kulkenut sen verran hyvin, Helander kertoi.

Jo aiemmin lauantaina suomalaisista korkeushyppääjä Saga Andersson hyppäsi seiväshypyn finaaliin, Samuel Purola juoksu 200 metrin finaaliin ja miesten keihäässä Topias Laine, Teemu Narvi ja Aleksi Yli-Mannila heittivät kaikki finaaliin.

Perjantai-ilta huipentuu miesten sadan metrin finaaliin kello 20.30. Mukana on Riku Illukka, joka on finalistien tilastokakkonen ja juoksi Tallinnassa jo ennätyksensä 10,26. Naisten kiekonheiton finaalissa on mukana Helena Leveelahti, finaali alkaa kello 19.35.