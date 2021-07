Satasen Suomen ennätys jäi vielä turvaan – Selkävaivat pitivät Riku Illukka poissa EM-finaalista

EM-kultaa juhli Iso-Britannian Jeremiah Azu ajalla 10,19.

Aamulehti

Riku Illukka ja sadan metrin miesten loppukilpailu olivat perjantai-illan ja alle 23-vuotiaiden yleisurheilun EM-kisojen odotettu huipennus.

Vantaan Salamoita edustava Riku Illukka oli huippuvauhdissa jo välierissä, jossa hän pamautti uudeksi ennätyksekseen 10,26. Se oli samalla kauden kärkiaika ja 22-vuotiaiden Suomen ennätys.

Lue lisää: Illukka hurjasteli nuorten EM-kisoissa lähelle SE-lukemia – Korkeasalo paransi kuulaennätystään kahdesti

Illukka joutui kuitenkin jättämään finaalijuoksun väliin selkävaivojen vuoksi finaalipäivänä. Niinpä Tommi Hartosen SE jäi voimaan ainakin toistaiseksi.

Illukka oli ennen kilpailua luottavainen, että jopa uusi Suomen ennätys olisi voinut tulla.

– Jos perjantain finaalissa on hyvä sää ja sopivat tuulet, Hartosen miesten SE voi hyvinkin mennä. Kunnossa ollaan, Illukka vakuutti Suomen Urheiluliiton tiedotteessa torstaina.

Illukka on tänä vuonna ollut Ikaalisten Urheilijoiden Samuli Samuelssonin kanssa omilla kymmenyksillään Suomessa sadalla metrillä. Samuelsson on kellottanut 10,27. Kolmanneksi kovin on tähän mennessä ollut Oskari Lehtonen ajalla 10,43.

Illukka on tällä kaudella tehnyt varsin mukavaa ennätysparannusta. Viime kaudella hän tuli Kalevan kisoissa SM-pronssille ja päätti kauden ennätysaikanaan 10,49.

Tänä vuonna hän juoksi uudeksi ennätykseen 10,27 Kuortaneella kesäkuun lopussa. Se antoi esimakua loistavasta heinäkuusta, kun Illukka juoksi 10,26 alkuerissä Tallinnassa.

Tommi Hartosen Suomen ennätys 10,21 on vuodelta 2001. Illukka nousi alkueräjuoksullaan kaikkien aikojen kolmanneksi, kun Markus Pöyhönen juoksi 10,23 vuonna 2002.

Illukka oli finaalissa etukäteen toiseksi parhaalla tämän kauden tilastoajalla, edellä vain Iso-Britannian Jeremiah Azu. Azu juoksi Illukan kanssa samassa alkuerässä, jonka voitti ennätyksellään 10,19.

Lopulta Euroopan mestaruuden voitti juuri Azu ajalla 10,25. Hopealle juoksi Henrik Larsson 10,36 ja pronssille Espanjan Arnau Monne 10,41.

Mitali olisi siis ollut tuloksien valossa Illukan ulottuvissa.

Mitali Suomelle kuitenkin tuli, kun Helena Leveelahti voitti naisten kiekossa hopeaa uudella ennätyksellään 57,09.