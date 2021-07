Senni Salminen ei hätyytellyt Suomen ennätystä Monacon Timanttiliigassa – Kisan voitto ratkesi erikoisella tavalla: ”Se on ihan perseestä”

Salminen oli Monacossa kuudes.

Aamulehti

Suomen kolmiloikkatähti Senni Salminen hyppäsi Monacossa perjantai-iltana uransa ensimmäisessä Timanttiliigan osakilpailussa. Yleisurheilukisojen raskaaseen sarjaan päässyt Salminen hyppäsi parhaallaan 14,34.

Paras tulos tuli heti ensimmäisellä hypyllä. Viides kantoi 14,31. Salminen hyppäsi viidesti, joista kaksi yliastuttua. Salminen oli kisan kuudes.

– Tähän ei voi olla pettynyt. Mukana oli hyviä yliastuttuja, mutta tavoite oli päästä kolmen parhaan joukkoon, Salminen kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.

– Hypyt eivät tuntuneet ihan parhailta, mutta hyppääminen oli suhteellisen tasaista ja yliastutuissa oli hyvää tekemistä. Tokion olympialaisia ajatellen tästä jäi hyvä maku.

Salminen hyppäsi tällä kaudella Suomen ennätykseksi 14,63.

Timanttiliigassa on käytössä tällä kaudella kokeiltu uudistus, jossa viiden kierroksen jälkeen kolme parasta hyppää viimeisellä kierroksella, ja päätöskierroksen tulokset määräävät sijoitukset.

Venezuelan Yulimar Rojas hyppäsi viimeisellään pitkälle, reilusti yli 15 metriä, mutta astui yli. Kisan voitti Jamaikan Shaneika Ricketts päätöskierroksen hypyllään 14,29. Kisan pisimmän hypyn 15,12 hyppäsi Rojas.

Salmisella oli selvä mielipide erikoiseen voittajan ratkaisutapaan.

– Se on ihan perseestä, sen voi julkaista. Ihmettelen, jos sääntö on voimassa ensi kaudella, niin moni sitä vastustaa, Salminen sanoi.

Salminen on pitänyt Euroopan kärkipaikkaa ennätyksellään ja Tokion olympialaisia ajattelen maailmantilastossakin hän on hyvillä sijoilla. Vaikka tilastokärki Rojas on hypännyt hurjasti 15,43, Salminen on koko tilastossa 7:s.

400 metrin aidoissa miesten uuden maailmanennätyksen vähän aika sitten juossut Norjan Karsten Warholm ei pystynyt toistamaan temppuaan. Hän juoksi kuitenkin voittoon loistavalla ajalla 47,08.

Naisten keihässää Tsekin Barbora Spotakova voitti kauden parhaallaan 63,08.

Naisten 800 metrillä Iso-Britannian Laura Muir voitti ennätyksellään 1.58,42.

Päivitetty 9.7.2021 kello 22.20. Lisätty Salmisen kommentit. Päivitetty 9.7.2021 kello 23.30. Päivitetty otsikkoa.