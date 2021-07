Furyn ja Deontay Wilderin oli määrä kohdata MM-ottelussa 24. heinäkuuta. Ottelu ollaan siirtämässä lokakuulle.

Nyrkkeilyn raskaan sarjan WBC-liiton odotettu MM-titteliottelu Tyson Furyn ja Deontay Wilderin välillä siirtyy, kertovat yhdysvaltalaislähteistä muun muassa ESPN ja The Athletic.

Syynä on mediatietojen mukaan maailmanmestari Furyn saama koronavirustartunta.

The Athleticin lähde on vahvistanut, että ”Fury on kipeä, mutta ei kovin”.

Furyn ja Wilderin oli määrä otella Las Vegasissa 24. heinäkuuta, mutta nyt ottelu ollaan siirtämässä lokakuulle.

Tämä tietäisi muutoksia myös Robert Heleniuksen kalenteriin, sillä hänen on määrä kohdata nyrkkeilyillan yhdessä esiottelussa puolalainen Adam Kownacki, jonka hän tyrmäsi maaliskuussa 2020.

Fury ja Wilder ovat kohdanneet kahdesti. Ensimmäinen ottelu päättyi ratkaisemattomaan. Toisessa Fury tyrmäsi Wilderin ja aiheutti tälle ammattilaisuran ainoan tappion.