Laine kiskaisi 80-metrisen ja lähtee yleisurheilun EM-finaaliin suosikkina – "Kova kilpailu siitä tulee"

Samuel Purola, Saga Andersson ja Saara Keskitalo etenivät myös alkueristään ja karsinnoistaan eteenpäin.

STT

Topias Laine heitti perjantaina miesten keihäänheiton karsinnassa ylivoimaisesti pisimmälle Tallinnassa alle 23-vuotiaiden EM-kilpailussa. Laine sivalsi avausheitollaan 80,67 ja lähtee sunnuntaiseen finaaliin mestarisuosikkina.

– Varmaan 2–3 kaveria heittää finaalissa yli 80 metriä. Kova kilpailu siitä tulee, Laine arvioi tiedotteessa.

Laineen ohella finaalissa heittävät myös Teemu Narvi ja Aleksi Yli-Mannila. Narvi oli karsinnan viides tuloksella 75,76 ja Yli-Mannlla 11:s heitettyään 71,81.

Laineelle, 19, EM-karsinta oli kolmas kilpailu tällä kaudella, jossa hän on heittänyt yli 80 metriä. Oma ennätys on Orimattilassa kesäkuussa heitetty 81,08.

– Heittäminen tuntui aika helpolta. Rento heitto, sain keihään hyvään asentoon. Laine arvioi karsintaheittoaan.

Sunnuntaiseen mestaruustaistoon Laine on valmis.

– Alkukaudesta oli lähentäjälihaksen kanssa pientä ongelmaa. Nyt kaikki on kunnossa. Kunto on hyvä, ja fokus on koko kesän ollut tässä kilpailussa.

Karsintarajan 77 metriä ylitti Laineen ohella vain Valko-Venäjän Pavel Sasimovitsh, jonka tulos 77,49 oli hänen tämän kauden parhaansa.

"Liikkeelle maltillisesti"

Narvi heitti karsinnan parhaan tuloksensa kolmannella kierroksella.

– Läksin liikkeelle maltillisesti, säästöliekillä. Vasta kolmanteen heittoon kiristin tahtia, Narvi kertoi.

Narvi on tällä kaudella heittänyt ennätyksekseen 79,77.

Yli-Mannila sinetöi finaalipaikan kolmannella yrityksellään, joka kantoi 71,81. Kaksi edellistä heittoa jäivät alle 65 metrin.

– Tästä meinasi tulla minun urani suurin floppi. Ensimmäinen heitto meni läpi. Toinen, joka oli hyvä ja olisi ollut pisin, meni sormista läpi. Kolmanteen sain sitten kasattua itseni, Yli-Mannila sanoi.

Purola 200 metrin välieriin

Samuel Purola juoksi Tallinnassa kisailtavien alle 23-vuotiaiden EM-kisojen miesten 200 metrin välieriin, kun suomalaisjuoksija kipitti alkueristä jatkoon neljänneksi nopeimmalla ajalla.

Alkuerässään toiseksi sijoittuneen Purolan ajaksi kirjattiin 20,99, joka sivuaa samalla hänen kauden toiseksi parasta aikaansa. Juoksumatkan aikana kentällä puhalsi myötäinen tuuli, jonka lukemiksi merkattiin 0,8 metriä sekunnissa.

– Sellainen ok juoksu. Toimi hyvin avauksena. Loppusuoran tulin rennosti rintamassa maaliin, kommentoi Purola Urheiluliiton tiedotteessa.

Nopeinta vauhtia Purolan erässä piti matkan mitalisuosikkeihin lukeutuva Espanjan Pol Retamal, jonka ajaksi kirjattiin 20,90. Retamalin ja Purolan ohella 21 sekunnin aikarajan alittivat myös Sveitsin William Reais ajalla 20,81 ja Espanjan Jesus Gomez ajalla 20,86.

Purolan kesän toistaiseksi nopein 200 metrin kisa on juostu kesäkuun alussa Jyväskylässä, jossa suomalaisjuoksijan ajaksi kirjattiin 20,79.

Miesten 200 metrin välierät juostaan lauantaina ja finaali sunnuntaina.

Keskitalo aitoi välieriin

Naisten 100 metrin aitajuoksussa Saara Keskitalo oli erässään neljäs ja meni myöhemmin tänään juostaviin välieriin aikavertailusta ajalla 13,77. Keskitalon erä juostiin 1,1 metriä sekunnissa puhaltaneeseen vastatuuleen.

– Puoleenväliin asti tuli hyvin. Se on ollut sama koko kauden, ettei juoksu tulee loppuun asti, Keskitalo kertoi.

Keskitalo on tällä kaudella juossut ennätyksekseen 13,54.

Juuso Peltola ylsi miesten 110 metrin aitajuoksun alkueränsä viidenneksi ajalla 14,43, joka ei riittänyt välieriin.

Saga Andersson selviytyi karsinnasta naisten seiväsfinaaliin tuloksella 420.

400 metrin aidoissa Viivi Lehikoinen voitti välieränsä ajalla 56,37 ja eteni finaaliin.