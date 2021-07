Roger Federerin unelma Wimbledonin valloituksesta haihtui – tuntematon puolalainen yllätti lajilegendan

Mestaruutta puolustava Djoković pelasi tasaisen vakuuttavasti.

Tennislegenda Roger Federerin tie Wimbledonin tennisturnauksessa katkesi puolivälierissä yllättäjä Hubert Hurkaczia vastaan 6–3, 7–6, 6–0.

Yleisö osoitti seisaaltaan suosiota, kun Federer lähti syöttämään kolmannessa erässä 0-5-tilanteessa. Siinä oli historiaa, kenties jäähyväisiä tarjolla. Näitä hetkiä ei enää tulisi kovin monta tennishuipulla.

Hurkacz mursi Federerin syötön, ja teki sen juuri kuten saattoi olettaakin: olemalla kaikessa vähän parempi kuin vanha mestari.

– En tiedä, mitä sanoa. Pelasin tällä erityisellä kentällä Rogeria vastaan. Tämä oli toiveiden täyttymys, Hurkacz sanoi keskuskentällä, jota Federer on pitänyt omana kenttänään lähes pari vuosikymmentä.

Hurkacz, 24, voitti keväällä Miamin mastersin, mutta grand slameissa hän ehti pelata 12 kertaa ennen tätä eikä ollut kertaakaan edennyt kolmatta kierrosta pitemmälle.

Federer toivoi keväällä ehtivänsä kuntoon Wimbledoniin mennessä. Toive toteutui ja paikka puolivälieristä aukesi. Enempään ei ollut tällä kertaa mahdollisuuksia nuorempaa, kovempaa lyövää ja nopeampaa puolalaista vastaan.

Jos ei uusia puolivälierä tule Federerille, jäi hänen luvukseen Wimbledonissa 17. Mestaruuteen asti lyönnit ovat vieneet peräti kahdeksan kertaa, viimeksi 2017.

Djokovicilla ei ongelmia

Hallitseva mestari Serbian Novak Djoković porskuttaa ilman ongelmia.. Hän saa välierissä vastaansa Kanadan nuoren haastajan Denis Shapovalovin, 22.

Shapovalov joutui kamppailemaan täydet viisi erää kukistaakseen Venäjän Karen Hatšhanovin 6–3, 3–6, 5–7, 6–1, 6 – 4.

Djoković antoi haastattelun keskuskentällä, kun ykköskentällä pelattu ottelu alkoi vasta lähestyä ratkaisuvaiheitaan. Djoković eteni pikavauhdilla välieriin, kun hän kaatoi Unkarin Marton Fucsovicsin vaikeuksitta 6 – 3, 6 – 4, 6 – 4.

– Tasainen esitys tänään. Yksi syötönmurto toisessa ja kolmannessa erässä riitti, Djoković sanoi kenttä­haastattelussa.

Ottelu alkoi tyrmäävästi. Djoković eteni 5-0-johtoon, kunnes unkarilainen sai edes vähän kiinni pelistä.

Tasoero jäi vain liian suureksi, että Fucsovicsilla olisi ollut pienintäkään mahdollisuutta yllättää.

– Tunnustus Martonille hänen taistelustaan tänään, Djoković sanoi kohteliaasti.

Fucsovicsille, 29, pelkästään Wimbledonin puolivälieräpaikka oli iso saavutus, kun hän ei ollut päässyt kolmella aikaisemmalla yrittämällään toista kierrosta pitemmälle.

Kenttähaastattelija kaivoi esille pienen listan Djokovićin saavutuksista mainiten ottelun olleen serbin 350. voitettu ottelu grand slam -tasolla.

Samalla tuli myös 41. välieräpaikka. Niistä kymmenen on tullut juuri Wimbledonissa.

– Haluatko tulla matkustamaan tilastomiehenäni tai psykologinani, kun kehut minua tällä tavalla, Djoković nauratti katsojia.

Djoković sanoi arvostavansa menestyksiään, mutta elävänsä mieluummin hetkessä.

Shapolovin ja Djokovicin välisestä välierästä voi odottaa mitä vain. Serbitähti on vienyt kuusi aikaisempaa keskinäistä ottelua ja Shapovalov on voittanut vain kahdesti erän.

”Hän on maailman paras pelaaja, mutta kaikki on mahdollista. Se on tennisottelu ja minulla ja tiimilläni on täysi luottamus. Mitä vain voi tapahtua”, Shapovalov sanoi.

Vasenkätinen Shapovalov pelaa erittäin näyttävää tennistä, jossa viuhuvat kierteet, yhden käden rystylyönnit ja jyrkästi ulospäin kaartuvat syötöt. Hän on pitkään kuulunut Stefanos Tsitsipasin, 22, ohella maailman suurimpiin lupauksiin, mutta ennen tätä odotukset eivät olleet siirtyneet grand slam -tasolle.

Viime vuoden US Openissa Shapovalov hävisi puolivälierissä tiukan viiden erän ottelun Espanjan Pablo Carreno Bustalle, mutta nyt hän onnistui kääntämään ratkaisuhetket itselleen.

Neljännessä Kanadan Feliz Auger-Aliassime saa vastaansa Italia Matteo Berrettin.