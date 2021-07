Hurja yleisurheilun arvokisakesä jatkuu nyt alle 20-vuotiaiden EM-koitoksella – Vanninen ja Kosonen mestarisuosikkeina Tallinnaan

Torstaina alkavista yleisurheilun alle 20-vuotiaiden EM-kilpailuista on lupa odottaa mitalisadetta.

Aamulehti

Viimeinen vuosi on ollut suomalaisen yleisurheilun juhlaa. Urheilijat ovat tehtailleet ennätyksiä liki liukuhihnalta. Viimeisimpänä viime viikolla käydyissä alle 23-vuotiaiden EM-kilpailuissa Suomen nuoret tekivät 23 omaa ennätystään. Mitalien ja pistesijojen valossa kisat olivat suomalaisittain parhaat 20 vuoteen.

Liki yhtä hurjaa menoa voi odottaa torstaina alkavilta alle 20-vuotiaiden EM-kisoilta, joissa Suomella on kaksi selkeää mestarisuosikkia: seitsenottelulupaus Saga Vanninen ja moukaristi Silja Kosonen.

Vanninen ei ole otellut vielä tällä kaudella, mikä luo pienen kysymysmerkin hänen ylleen. Paino on kuitenkin sanalla pieni, sillä rikkonaisesta harjoituskaudesta huolimatta 18-vuotias on tehnyt tällä kaudella ennätyksensä jo pika-aidoissa, pituushypyssä, kuulantyönnössä ja keihäänheitossa.

Tausta Pirkanmaalaiset urheilijat EM-kisoissa Santtu Heikkinen, LempKiYU, 1 500 m ja 3 000 m Aleksi Savolainen, TampPy, kymmenottelu Nea Lento, TampPy, pituus ja kolmiloikka Saga Vanninen, TampPy, kuula ja seitsenottelu Siiri Elomaa, TampPy, keihäs Yhteensä Suomen joukkueeseen kuuluu 46 urheilijaa.

Tamperelaisen ennätyspisteet 5 861 ovat viime vuoden Kalevan kisoista, mutta alkukesän lajiennätysten pohjalta Vanniselta voi odottaa jopa 6 000 pisteen ylitystä.

Vannisen haastajissa yli 6 000 pisteen ottelijoita ei ole. Pahin kilpakumppani on poissa, sillä alle 18-vuotiaiden maailmanennätyksen haltija Henriette Jäger ei osallistu EM-mittelöön loukkaantumisen takia. Norjalainen Jäger otteli toukokuussa Itävallan Götzisissä huippupisteet 6 154.

Tallinnassa järjestettävissä EM-kisoissa Vannisen lähin haastaja on Saksan Marie Dehning, joka teki ennätyksensä 5 729 pistettä kesäkuun alussa.

Torstaina alkavan seitsenottelun lisäksi Vanninen kilpailee kuulantyönnössä lauantaina. Hyvästä ennätyksestään 14,86 huolimatta Pyrinnön ottelulupaus ei kuulu suosikkeihin kuulassa, vaan jo finaalipaikka vaatisi venymistä.

Loga yrittää horjuttaa ME-Kososta

Suomen toinen kultatoivo, moukarinheittäjä Silja Kosonen teki kesäkuun lopussa alle 20-vuotiaiden maailmanennätyksen 73,43.

Kososen ainoa uhkaaja Tallinnassa on Ranskan Rose Loga, joka on suomalaisen ohella kilpailijoista ainoa aikuisten moukarilla 70 metriä rikkonut. Logan ennätys 71,09 on tammikuulta.

Ennakkosuosikin paineet kantaa silti Kosonen. Hänen perustasonsa on hilautunut jo 70 metrin havinoille. Someron Esaa edustavan Kososen kymmenen parhaan tuloksen keskiarvo on 70,5 metriä, kun se Logalla on 68,2.

Kosonen on heittänyt urallaan yli 70 metrin kaaria yhdeksän kertaa. Logan vastaava saldo on kaksi. Lisäksi suomalainen on ringissä hivenen ranskalaista varmempi: Kosonen ei juuri astu heittojaan yli. Tänä kesänä heittämissään yhdeksässä kilpailussa Kosonen on astunut yli keskimäärin yhden heiton kisaa kohti. Logan keskiarvo lähentelee kahta.

Kaksikko aloittaa urakkansa perjantaina moukarin karsinnasta. Finaali heitetään lauantaina.

Suomalaisilla tunkua mitaleille

Keihäänkärkien takana Suomen nuorten joukkueessa on useita mahdollisia mitalisteja.

Tämän kauden tulosten valossa parhaat edellytykset mitaliin ovat Ilona Monosella 3 000 metrillä, Anni-Linnea Alasella ja Janne Läspällä keihäänheitossa sekä Juho Alasaarella seiväshypyssä.

Nuoret keihäsmiehet voivat toistaa tempun, joka nähtiin alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa, kun finaalissa heitti peräti kolme suomalaista. Alle 20-vuotiaiden ikäluokassa Läspän lisäksi finaalin pitäisi olla Onni Ruokankaan ja Aku Parviaisen ulottuvilla.

Jo nyt nuorison vahvat esitykset omissa ikäluokissaan luovat toivoa Suomen perinteiseen menestyslajiin, jossa viime vuodet ovat olleet vaisuja.

EM-kilpailut päättyvät sunnuntaina.