Suora lähetys sunnuntaina kello 16: Manse PP kohtaa historiallisesti Sotkamon Jymyn – Onko Perttu Ruuska Mansen miehiä, Matti Helimo? Seurapomo avaa siirtomarkkinoiden tilaa

Tamperelaisjoukkue kohtasi Sotkamon Jymyn viimeksi miesten Superpesiksessä vuonna 1991. Aamulehti näyttää sunnuntain koitoksen suorana lähetyksenä.

Perttu Ruuskan on uutisoitu olevan ensi kaudella Manse PP:n vahvistus.

Aamulehti

Sotkamon Jymy on pesäpallohistorian suurin ja kaunein. Kainuussa on vuoltu kultaa vuosikymmenten varrella 19 Suomen mestaruuden edestä, mikä on luonnollisesti historian ykköslukema.

Unto Väisäsen, nykyisen Jymy-pelinjohtajan Jani Komulaisen, Toni Kohosen, yhä juoksuja tykittävän Roope Korhosen ja kumppanien kaltaiset nimet ovat jääneet ikuisiksi ajoiksi lajihistoriaan.