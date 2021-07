Evartti selätti hengenvaaralliset ongelmat ja voitti Kuninkuusraveissa – ”Käsittämätön juttu”

Hetviina kiri tammojen taistossa surkeista asemista kärkeen.

Viime vuoden ravikuningas Evartti vei titaanien taiston Kuninkuusravien avausmatkalla Seinäjoella. Hengenvaaralliset suolisto-ongelmat selättänyt 10-vuotias ori kukisti terävällä kirillä lähtöä pitkään johtaneen H.V. Tuurin matkan viime metreillä. Evartin voittoaika oli 22,5a/2100 metriä. Lähdön kakkonen oli H.V. Tuuri ennen Vixeliä.

–Se, että Evartti ylitti maalilinjan ensimmäisenä täällä on käsittämätön juttu. Vaikeuksia on ollut vaikka kuinka paljon. Koko kausi on pelattu vain yhtä maalia, Evarttia ohjastanut Santtu Raitala paljasti voittajahaastattelussa.

Raitalan Evartti sai nappijuoksun H.V. Tuurin takana, kun Tapio Perttunen hiillosti johtavaa Vixelillä lähes koko matkan. Kun Jokivarren Kunkku väsähti Perttusen ajokin takaa, Raitala nosti hevosensa loppukaarteessa ohituskaistalle.

–Evartti on ollut hyväntuntuinen Mikkelin startin jälkeen. Toisen takaa ajaminen tuo tietysti aina riskejä. Maalisuoralla hevonen ohitti kaverit varmasti ja jäi katselemaan, miten moni katselija taputtaa sille, Raitala jatkoi.

Jos oli Antti Ojanperän tallin ykköspyssy iskussa Kuninkuusravien ensimmäisellä matkalla, sitä oli myös Antti Tupamäen Hetviina tammojen taistossa. Aivan toivottomista asemista joukon hänniltä 11-vuotias tamma kiri lähdön ykköseksi ajalla 25,1a/2 100 metriä. Tapio Perttusen Suven Sametti oli toinen ja kotiradan Lakan Leija kolmas.

–Vielä kierros ennen maalia olin huolestunut. Odotin vain, milloin Tapio Perttunen lähtee kiriin. Lähdin hänen peräänsä ja sain hyvää vetoapua. Vaikka olimme kaukana, hevonen tuli rehdisti maaliin ja voitti, Tupamäki totesi lähdön jälkeen.

Evartti ja Hetviina voittivat viime vuonnakin ensimmäiset lähdöt Seinäjoella. Kuninkuus- ja kuningatartittelit ratkaistaan kolmen matkan yhteisaikojen perusteella. Sunnuntaina juostaan vielä mailin ja 3100 metrin matkat.

–Nyt ei menty ihan niin kovaa kuin viime vuonna ja paukkuja jäi enemmän sunnuntaille, oletti Tupamäki, jonka tamma oli vuoden 2021 Kunkkareiden kokonaiskilpailun neljäs.

Petri Laineen silmäterä Siirin Valtsu on voittanut kaikki kymmenen lähtöään.

Oriveteläisen Petri Laineen hevosten menestyskulku jatkui toisenakin kilpailupäivänä Pohjanmaalla. Tallin supertähti Parvelan Retu korkkasi perjantaina kuusivuotispokaalin näytöstyyliin. Lähes yhtä ylivoimainen oli nelivuotias Siirin Valtsu lauantain suomenhevosten Pikkuprinssi-lähdössä. Orin uran kymmenes voitto tuli kauden kärkiajalla 26,7a/2100 metriä.

–Mahtavaa. Nyt tuntuu hyvältä. Onhan se hienoa, että oma kasvatti menestyy Kuninkuusraveissa, kertoi lähtöä tallikaarteesta seurannut Laine.

Laineelle Parvelan Retun ja Siirin Valtsun menestys tiesi jättipottia. Molemmat hevoset kuittasivat ykköstilastaan 15000 euroa.

Kumpi on parempi hevonen?

–Siirin Valtsu on lahjakkaampi. Aika näyttää, pystyykö se Retun saavutuksiin. Loppukaudesta ajamme vielä joitakin lähtöjä hevosen ehdolla, Laine jatkoi.

Parvelan Retun ja Siirin Valtsun luottokuski Hannu Torvinen otti lähdön varman päälle, eikä kiihdyttänyt kärkeen menneen Vieskoffin rinnalla vasta kuin noin 700 metrin juoksun jälkeen.

–Valtsu osaa lähteä kovaa. Nyt en ottanut riskejä. Hevonen oli tosi rauhallinen ja vakaa matkan aikana. Lopussa irrotin niin, ettei johtavan takana oleva ravuri pääse liian aikaisin ulos, Torvinen kertasi juoksun kulkua.