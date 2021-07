Zolorino näytti kirikykynsä Teivossa

Suosikit olivat paperia kolmivuotiaiden lämminveristen 2100 metrin tasoitusajon Kriterium-kokeessa. Lähdön vei Teivon loppusuoran tulisesti kirinyt Janita Antti-Roikon Zolorino. Hevosen uran avausvoitto tuli uudella ennätyksellä 16,4/2120 metriä.

–Tavoitteeni oli lähteä voltista ravia ja onnistuin siinä. Sen jälkeen uskoin, että hevonen menestyy. Ori on hätiköinyt aikaisemmissa starteissa ensimmäisellä puolikkaalla, Antti-Roiko kertoi voittajahaastattelussa.

Avausvoitostaan ori kuittasi neljä tuhatta euroa. Kakkosrahat korjasi Hannu-Pekka Korven American Zakke. Kolmas oli pitkään lähtöä johtanut Hannu Torvisen Where Is My Mind.

Jos oli Zolorinon voitto yllätys T5-pelaajille, yhtä kova paukku oli avauskohteen Boss Birdlandin kauden ensimmäinen tolppa. Martti Keskisen ajajamestaruuskilpailun toisen osalähdön voitto tuli ajalla 16,5a/2100 metriä.

–Pari poisjääntiä auttoivat meitä. Hevonen lähti kuin saappaat jalassa, mutta vahvana ravurina se kiersi muut, totesi ruunaa ohjastanut Olli-Pekka Holopainen.

Holopainen voitti myös kisan ensimmäisen lähdön BWT Edenillä ajalla 18,0a/2100 metriä. Finaalissa hän oli toinen For A Reasonilla. Startin vei Patri Filatoffin Capercaillie Cock ja samalla tuli Martti Keskisen ajajamestaruuskisan voitto.

Tiistai-ilta ei ollut kaikkien suosikkien heiniä vaikeaksi muodostuneessa Toto5-pelissä, kun rivin eniten pelattu hevonenkin Pica-Pica Oak taipui maalilinjalla Seppo Markkulan jättiyllättäjälle Erna’s Kingille. Sen voittoaika oli 16,0a/2100 metriä.

–Voitto oli minullekin yllätys. Päivän kunto ratkaisi, Markkula sanoi lyhyesti.

Toto5-rivin molemmat kylmäverilähdöt vei Hannu Hietanen Tuutingilla ja Pitskalla. Oikea rivi palautti 4186,79 euroa.