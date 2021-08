Samuelssonille tuplahopeaa Kalevan kisoista, Purola ylivoimainen myös 200 metrillä – Kosonen ja Mattila jakoivat korkeuskullan, mutta tulos oli pettymys: ”Tämä ei kelpaa”

Oulun Pyrinnön Samuel Purola otti pikajuoksun tuplamestaruuden näytöstyyliin. Ikaalisten Urheilijoiden Samuli Samuelsson joutui tyytymään hopeaan 100 ja 200 metrillä.

Suomen pikajuoksukuninkuuden vei ylivoimaiseen tyyliin Samuel Purola Tampereella Kalevan kisoissa. Lauantaina Purola ehti tuuletella kultaa 100 metrillä ennen maaliviivaa. Sunnuntaina hallinta jatkui, kun Oulun Pyrinnön pikajuoksija tykitti tuplamestariksi 200 metrillä.

Purola jäi vain sadasosan päähän ennätyksestään ajallaan 20,80, vaikka kehossa tuntui kehno yö.

– En muista, että olisin nukkunut silmäystäkään viime yönä. Minulla oli dopingtesti ja sen jälkeen pääsin hotelliin vähän ennen puoltayötä. Silmät seisoivat päässä. Koitin pistää nukkumaan, mutta siitä tullut mitään, Purola kertoi sunnuntaina.

Ikaalisten Urheilijoiden Samuli Samuelsson joutui tyytymään hopeaan molemmilla matkoilla. 200 metrillä hän puolusti Suomen mestaruutta.

– Ei tämä tietenkään ollut sitä, mitä lähdin hakemaan. Nämä ovat kuitenkin yhdet kisat kauden joukossa. Täällä en saanut parhaimpia juoksujani, Samuelsson sanoi ja jatkoi:

– Tämä on omalla tapaa pettymys, mutta jos kotimaisella tasolla katsotaan, hopeat eivät ole huonot, mutta ne eivät tyydytä.

Samuelsson lähti lauantaina 100 metrille tilastokärkenä. Hän analysoi, että matkalta olisi ollut enemmän otettavissa, sillä alun kiihdytys ei onnistunut. Samuelssonin ensimmäiset 30 metriä olivat kymmenyksen hitaammat kuin koskaan aiemmin tällä kaudella. Selvää syytä huonoon kiihdytykseen ei valmentaja Mikael Ylöstalon kanssa löytynyt.

Samuel Purola (oik.) vei 100 ja 200 metrin mestaruudet. Samuli Samuelsson (vas.) antoi tunnustusta Purolalle tämän kovasta kunnosta.

200 metrillä Samuelsson sai koneesta kaiken irti, tuloksena kauden toiseksi paras aika 21,12.

Korjattavaa jäi sunnuntain juoksuunkin, mutta sillä tuskin oli mestaruuskamppailun kannalta merkitystä.

– Alku oli vähän holtiton. Kaarre ei ollut niin hallittu kuin alkuerässä. En päässyt sieltä niin hyvin ulos. Siinä meni 21 sekunnin alitus.

Kosonen ja Mattila jakoivat kullan

Miesten korkeusfinaalissa Daniel Kosonen ja Arttu Mattila järjestelivät jo toista vuotta putkeen trilleriä, vaikka tulos jäi vaisuksi.

Kun kumpikaan ei päässyt korkeutta 213 yli, kaksikko päätti yhteistuumin jakaa Suomen mestaruuden. Syynä oli se, että ennätyksiä ei olisi rikottu, vaikka voitosta olisi hypätty loppuun asti.

Kosonen ja Mattila halasivat lämpimästi päätöksen jälkeen, mutta median edessä Tampereen Pyrinnön Kosonen oli tutun kriittinen. Mestaruus ei lämmittänyt, kun tulos 210 oli pettymys.

– Ajattelin, että kun täällä voittaisin, tuntuisi vähän paremmalta, mutta ei mihinkään. Ei tuollaisella tuloksella pitäisi ikinä voittaa Kalevan kisoja. Kotistadion ja pitkästä aikaa on kisa, jossa on oikeasti väkeä ja sitten pistän tuollaisen flopin.

Daniel Kosonen (vas.) ja Arttu Mattila päättivät jakaa korkeuskullan keskusteltuaan asiasta valmentajiensa kanssa.

Tamperelaista valmentava Jouko Kilpi neuvoi suojattiaan hakemaan juoksuun rentoutta.

– Juoksu ei tuntunut huonolta. Se on paha, kun ei tiedä, mitä korjata, kun kaikki tuntuu hyvältä kunnes pistää jalan maahan. Siinä ei tapahtunut mitään, Kosonen kertoi.

Kososen kauden paras on 220. Hän on hakenut kahdesti uutta ennätystään 222, mutta vielä se on ollut liikaa. Siksi Kososella on suuret odotukset ensi viikonloppuna kisattavaan maaotteluun.

– Ruotsi-ottelussa pitäisi räväyttää, nyt ei ainakaan mennyt pankki tyhjäksi. Tuntuu, että pitäisi saada vielä kunnon tulos tähän kesään. Tämä ei kelpaa.

Päivitämme uutista kisapäivän edetessä.