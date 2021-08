Jarkko Kinnusen ura kotimaassa päättyi sydäntäsärkevästi

Urjalan Urheilijoiden Aleksi Ojala voitti 20 kilometrin kävelyn Suomen mestaruuden Kalevan kisojen avauspäivänä.

Jarkko Kinnunen ei saanut torstaina aivan haluamaansa lopetusta uralleen huippukävelijänä, sillä hänet hylättiin 200 metriä ennen 20 kilometrin SM-kävelyn maalia Laukontorin lähellä.

– Olisin halunnut tuulettaa maalissa, mutta niin ei käynyt. On tyhjä olo, punainen tuli aika yllättäen. Näin ei ollut tarkoitus lopettaa, Kinnunen tiivisti.

Kinnusen ehdittyä lähelle maalia hylkäyksen jälkeen perhe tuli vastaan ja vuorossa oli silmin nähden tärkeä yhteinen minuutti. Kinnusella on kolme lasta. Poika Juuso on 7-, tytär Johanna 2-vuotias ja sunnuntaina nimensä saava tytär kahden kuukauden ikäinen.

– Uran aikana joku sanoi, että on kolme olympiakultaa. Minulle sanottiin silloin, että sinulla on kolme lasta ja se vastaa kolmea olympiakultaa. Niinhän se on, Kinnunen herkistyi.

Jarkko Kinnunen ja Johanna-tytär.

Kinnunen jäi jo kahden kilometrin kohdalla kilpailun voittaneesta Aleksi Ojalasta. Liian luja aloitus kostautui koko uran vaivanneena hermotusongelmana. Hän oli pitkään kolmas, mutta oli hylkäyshetkellä pudonnut neljänneksi.

– Kalevan kisojen ympyrä olisi sulkeutunut jos pronssia olisi tullut. Nuoret olivat parempia. Silti oli hienoa kävellä, kun poika kannusti reitin varrella. Ne oli herkkiä hetkiä, en hennonut katsoa häntä silmiin, Kinnunen sanoi.

Nokialla asuva Kinnunen aloittaa pian liikunnanopettajan työt Kangasalla.

– Kyseessä on kahden kuukauden sijaisuus Kangasalan lukiossa ja Pikkolan yläkoulussa. Sen jälkeisestä työelämästä ei ole tietoa, mutta voi sanoa että aurinko nousee huomennakin ja lapsille keitetään aamulla puuro, Kinnunen sanoi.

Urjalan Urheilijoiden Aleksi Ojala käveli SM-kultaa.

Kinnunen aikoo lähteä Ruotsi-otteluun, jos hänet valitaan Suomen joukkueeseen.

Maanantaina valitaan joukkue syyskuiseen Ruotsi-maaotteluun.

– Lähden jos valitaan, Kinnunen vastasi.

Kinnunen sai paljon kiitoksia jo matkan aikana. Naisten 10 kilometrin kultaa juhlinut Lapuan Virkiän Anniina Kivimäki ja kolme muuta naista olivat kirjoittaneet mustalla tussilla selkäänsä tekstin "kiitos Jarkko".

– Idea oli minun ja keksin sen heti, kun kuulin lopettamisesta. Jarkko oli minullekin esikuva, hän oli kävelykarnevaaleilla aina positiivinen ja iloinen, Kivimäki sanoi.

Lue lisää: Tässä on Kalevan kisojen ohjelma: Perjantai alkaa naisten kiekon ja miesten kuulan karsinnoilla – Tampereella ratkotaan yleisurheilun SM-mitalit torstaista sunnuntaihin

Lue lisää: Reetta Hurske lähtee kummallisesta tilanteesta Kalevan kisoihin – ylivoimainen mestarisuosikki hakee Ratinasta EM-rajaa: ”En voi varmistellen lähteä”

Lue lisää: Jarkko Kinnusen ura kilpakävelijänä päättyy – viimeinen kotimaan startti torstaina Tampereen Kalevan kisoissa

”Kiitos Jarkko”.

Idea kiitosviestiin tuli naisten kympin kävelyn voittaneelta Anniina Kivimäeltä.

Kuvassa oikealta Jarkko Kinnunen, Valentin Kononen ja Reima Salonen.