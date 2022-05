Tätä et tiennyt Marko Anttilasta: tässä ainutlaatuisessa haastattelussa Anttila kertoo lapsuudestaan ja kasvukivuistaan – Hyppää videolla MM-kapteenin Volvon kyytiin hänelle tärkeisiin paikkoihin Lempäälässä

Marko Anttila oppi luistelemaan alle kouluikäisenä Lempäälän järven jäällä, ja vielä pari vuotta senkin jälkeen ainoa paikka harjoitella löytyi ulkojäiltä. Nyt Leijona-hyökkääjä rentoutuu mökillä samoissa ”perämettissä”. Kiersimme Anttilan maastokartanoautossa hänen lapsuusmaisemissaan. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2019 Leijonien voitettua MM-kultaa.

Marko Anttila haaveili jo lapsena maajoukkuepeleistä. Nyt nälkä on vain kasvanut syödessä. – Totta kai pientä poikaa aina kiinnostaisi pelata myös NHL:ssä, mutta meillä on sopimus Jokereiden kanssa ja olen tyytyväinen nykyiseen. Ymmärtääkseni KHL:llä ja NHL:llä ei ole sopimusta keskenään, Anttila tiivistää kuumottavan kysymyksen.

Marko Anttila muodostaa kämmenensä kiikareiksi ja kumartuu hieman, me kuvaajan kanssa tarvitsimme samaan tikkaat. Anttilan on nähtävä, miltä varhaislapsuudesta tutun koulun liikuntasali nykyisin näyttää. Hän on käynyt paikalla edellisen kerran 15 vuotta sitten.