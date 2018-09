Apua, miksi sarjataulukko on väärinpäin?

Tapani Salo

Kiekkoliigaa on pelattu 4–5 kierrosta. Tamperelaisjoukkueet ovat sarjataulukossa "väärinpäin": Ilves kolmantena, Tappara kolmanneksi viimeisenä – täsmälleen toisinpäin kuin kaikissa ennakoissa povattiin.

Miten kaikki voi olla näin vinksin vonksin?

No, oikeasti tilanteesta on liian aikaista tehdä dramaattisia johtopäätöksiä.

Toki Tapparan kauden alku oli odotettua vaisumpi, mutta tilastoihin sukeltamalla Tapparan pelistä ei löydy mitään kovin isoa vikaa.

Laukaisukarttojen perusteella Tappara on ollut hyvin pelissä mukana jokaisessa ottelussa. Ilvestä vastaan Tappara hävisi laadukkaat maalintekopaikat niukasti, mutta kaikissa muissa otteluissa – jopa 3–8-tappioon päättyneessä KooKoo-kamppailussa – Tapparalla oli enemmän tai vähintään yhtä paljon laukauksia laadukkailta paikoilta kuin vastustajalla.

Tästä voi päätellä, että laukausten laadussa Tappara ei ole pärjännyt. Kenties koko joukkueen lievä uneliaisuus on tehnyt laukauksistakin "tuhnuja".

Joukkueessa on kuitenkin riittävän monta tasonsa näyttänyttä maalintekijää. Tuskin he kaikki ovat kadottaneet taitoaan kesän aikana. Maaleja on luvassa.

Muutaman kärkipään hyökkääjän alkukausi ei ole vastannut odotuksia. Juhani Jasun 0+0 pistesarakkeessa on harjoitus- ja CHL-pelien maali-iloittelun jälkeen yllätys. Otto Rauhalan 0+0 ja Antti Erkinjuntin 0+1 ovat myös muuta kuin odotettiin, mutta kokonaisuutena joukkueen tilastot ovat tyydyttävällä tasolla.

Christian Heljangon torjuntaprosentti 91,49 on riittävän hyvä muistaen joukkuepelillisen sekoilun Kouvolassa.

Ilvekselle viikonloppu oli täydellinen, kun ensin kaatui Sport (6–2) ja lauantaina Lukko (5–3).

Otteluissa näkyi monta myönteistä asiaa: Kanadalaishyökkääjä Mike Halmo keräsi kahdessa pelissä kolme tehopistettä (1+2) ja näytti päässeen sisään liigakuvioihin. Jenkkipakki Matt Generous oli riemukas ilmestys jo Sportia vastaan perjantaina. Generous vaikuttaa jopa odotettua pätevämmältä vahvistukselta Ilveksen alakertaan.

Hyökkäyksessä Joose Antonen ja Teemu Lepaus ovat löytäneet "tutkayhteyden". Lepauksen alkukauden saldo 2+4 ja Antosen 2+3 povaavat hyvää kautta.

Arttu Ruotsalainen (4+2) ja Eemeli Suomi (2+2) ovat Ilves-hyökkäyksen selkäranka. Ruotsalainen on ollut yksi Liigan parhaista senttereistä.

Ilveksellä riittää myös mietittävää yhdeksästä pisteestä ja liigataulukon kolmospaikasta huolimatta. Ilveksen kakkossentterin ruutu vilkkuu puolityhjänä. Juhani Tamminen ei ole päässyt odotetulle tasolle ja Panu Mieholle kolmossentterin rooli vaikuttaisi sopivimmalta. "Varastossa" on toki vielä pikapuoliin kehiin palaava konkari Jerry Ahtola. Olisiko hänestä tontin täyttäjäksi? Keväällä 2017 Ahtola pelasi TPS:ssa ykkös- tai kakkossentterin roolissa kohtuullisin tuloksin (teki kaudella tehot 6+20=26).

Ilveksen maalivahtien torjuntaprosentit herättävät ihmetystä: Riku Helenius 87,72 ja Antti Lehtonen 87,27. Luvut ovat sitä luokkaa, ettei niillä kovin pitkälle pötkitä. Mututuntuma väittää, että he ovat viime vuotta parempia, mutta tilastot eivät näkemystä tue.

Kun Ilvekselle tehdyt maalit perkaa yksitellen, niin vain kaksi osumaa (yksi kummallekin) voi panna maalivahtien "piikkiin".

Se kielii siitä, että Ilveksen puolustuspelissä on vielä paljon tiivistämisen varaa. Vastustajat pääsevät yrittämään maalia "liian hyviltä paikoilta". Näin myös Ilves-vahtien todellinen taso on vielä mittaamatta.