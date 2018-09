Anna-Julia Kontiolla on kuninkaallinen kykyjenetsijä: Prinsessa Haya tarkkaili talven suomalaisen ratsastusta – Olympialaisiin tähtäävä Kontio viihtyy Englannissa

Sari Passaro, Anna Väisänen

Hyviä uutisia Anna-Julia Kontion Fardon-hevosen faneille. Juuli Kontion kaunis valkoinen ratsu osallistuu Helsinki International Horse Showhun lokakuussa. Fardonin ja Juuli Kontion tarina on kuin sadusta. Juuli ratsasti ruunalla menestyksekkäästi Sveitsissä. Tuli ero miehestä ja samalla erkanivat tiet rakkaan hevosen kanssa. Tänä keväänä Juuli sai ihanan lahjan: Fardonin.

Kontio on ratsastajana mukana kahden vuoden tauon jälkeen ja ratsastaa Hihsissä kolmella hevosella. Pääluokissa hän ratsastaa hevosella Ornellaia. Kolmas hevonen on vasta 8-vuotias ja tulee kilpailuihin opintomatkalle. Antoinette Manciase-nimisestä hevosesta odotetaan paljon.

Anna-Julia Kontio asuu nyt Englannissa. Maalaisidyllissä, kuten hän itse sanoo:

Ornellaia on Kontion kolmikosta paras ja sillä hän Kontio tähtää korkealle. Ensi vuonna EM-kilpailuihin ja sitten aina olympialaisiin saakka. Se on vahva tavoite, sillä Suomi ei saanut ratsastuksen MM-kisoissa yhtään maakorttia olympialaisiin ja jokaisen suomalaisen ratsastajan on hankittava pääsy olympialaisiin villillä kortilla, eli omilla suorituksillaan.

Ornellaia on tehnyt vakuuttavaa työtä. Juuli Kontio on ratsastanut sillä nyt neljä kuukautta ja se on sijoittunut jokaisessa GB-kisassaan. Näissä kilpailuissa puhutaan 155 korkeuksista.

–Tietysti radoilla voi vielä tulla yllätyksiä, sillä se on minulle uusi hevonen, Kontio kertoo.

Juuli Kontiolla on nyt hyvät taustavoimat. Kesän alussa hänet pyydettiin mukaan Team Harmoniaan, missä hänellä on erinomaiset mahdollisuudet päästä ratsastamaan huippuluokan hevosilla. Team Harmonyn ja Kontion ratsastamien hevosten takana on prinsessa Haya. Prinsessa Haya on avioliitossa Dubain hallitsijan Mohammed Maktoumin kanssa.

Juuri prinsessa Haya löysi Juuli Kontion. Prinsessa seurasi talven ajan, kun Juuli ratsasti Lorenzolla ja piti tämän eleettömästä tavasta ratsastaa.

Juuli Kontio on viimeiset vuoden työskennellyt Euroopassa useissa maissa maassa: Sveitsissä, Belgiassa ja nyt Englannissa. Väliin mahtui vielä piipahdus Saksaan.

Englanti on Kontion mukaan yllättävän lähellä, vaikka Eurooppaan joutuu ylittämään meren. Edellinen työpaikka Belgiassa oli toki sijainniltaan unelma, sillä Belgia on todella kansainvälinen keskittymä, jossa kisapaikat ovat lähellä. Sveitsistä taas oli hyvä lähteä kilpailemaan Italiaan, Ranskaan ja Saksaan.

Fardonin lisäksi Juulin uralla tärkeä hevonen on ollut tamma Escape, jolla hän teki uransa läpimurron. Kontion perhe teki hyvää työtä, sillä kovin moni ei olisi uskonut tamman yltävän kansainvälisiin luokkiin.

Escape asuu hänen äidillään Ylöjärvellä. Tuula Kontio on kasvattanut Escapen kaksi varsaa, jotka ovat nyt kolme- ja nelivuotiaita.