Ampumahiihtopaikalla nähtiin harvinainen luonnonilmiö: hymyilevä Kaisa Mäkäräinen – hehkutti kisan jälkeen suomalaislupausta

Mikko Husa Alma Media, Pyeongchang

Tiistai-ilta Etelä-Koreassa tarjosi lohtua ja lääkettä suomalaiselle ampumahiihtokansalle. Sekaviestijoukkue kisasi nousujohteisesti komeasti sijalle kuusi.

Suoritus oli parasta, mitä suomalaiset ampumahiihtäjät ovat olympiakisoissa esittäneet. Samalla sijoitus sivusi Kaisa Mäkäräisen uran parasta olympiasuoritusta.

Mäkäräisen ohella joukkueessa hiihtivät ja ampuivat Laura Toivanen, Tero Seppälä ja Olli Hiidensalo. Nelikko pääsi lähtemään ilman kummoisiakaan odotuksia, ja paineeton tila tuotti komean tuloksen.

Jopa niin komean, että alakuloisesti henkilökohtaisilla matkoilla esiintynyt Mäkäräinenkin yltyi jopa hymyilemään seuratessaan Seppälän ja Hiidensalon otteita oman osuutensa jälkeen.

Erityisesti Seppälän meno nosti suupieliä yläviistoon.

–Tero on hyvä tyyppi ja mitä enemmän sitä oppii tuntemaan, huomaa, että hän on kasvanut sellaisessa ympäristössä, missä isä on tehnyt kovaa tulosta ja tietää, mitä sen tekeminen vaatii. Tero on nöyrä, mutta samalla ahne. Hän ei pelkää lähteä haastamaan kovia tähtiä, Mäkäräinen hehkutti tulevaisuuden tähteä.

Tero Seppälän isä on ampumahiihdon olympiakävijä Timo Seppälä.

Hankalaa ja vaikeaa

Omasta osuudestaan Mäkäräinen olikin vaitonaisempi.

–Maanantaina oli vielä hankalaa, todella hankalaa ja vaikeata. Fyysisesti olin ihan kujalla, kun kävin hiihtämässä. Yksi päivä siihen lisää ja sain ihan hyvän vireen tälle päivälle.

Entä pääkopan sisällä, kujalla sielläkin?

–Senkin sisältö vaikuttaa fyysiseen olotilaan. On ollut niin hankalia päiviä.

Mitä olet pyöritellyt mielessäsi?

–Kaikenlaista.

Kerro joku esimerkki kaikenlaisesta?

–Ampumahiihtoa.

Oletko miettinyt sitä hyvällä vai pahalla?

–Enemmänkin pahalla.

Viestissä voi ottaa riskejä

Hyvää kuitenkin näkyi Mäkäräisen ammunnassa. Paineeton tila tuotti puhtaan ammunnan. Se ei saanut Mäkäräistä hyppimään ilosta.

–Hyväntuntuisia ammuntoja minulla oli jo normimatkalla ja yhteislähdössä, ja sama tunne oli tänäänkin. Viestissä totuus on se, että aika moni uskaltaa ottaa enemmän riskiä. Yksi ohilaukaus ei tee kuin kymmenen sekuntia, kun kaivaa varapatruunan esille. On siinä eroa normaalimatkan minuuttiin.

Mäkäräinen soi ymmärrystä Mari Laukkaselle, joka jäi pois sekaviestistä ja kisaa keskiviikkona Krista Pärmäkosken kanssa hiihdon pariviestissä.

–Ymmärrän häntä tosi hyvin, ja joukkueen pitää tällaisessa tilanteessa ymmärtää. Marilla on Kristan kanssa paremmat mitalimahdollisuudet hiihdon puolella.

Ampumahiihdon naisten viesti kisataan torstaina. Odotatko Laukkasta lähtöviivalle?

–Jos ei ole Kristan kanssa palkintojenjaossa, niin odotan. Annetaan jäädä pois, jos siihen paikkaan joutuu.