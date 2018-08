Ammattilaisurheilijaksi tähtäävälle koripallon maajoukkuevalmentaja antaa neuvon: "Heittäydy vaan, kyllä tämä kantaa"

Noora Takamäki Aamulehti

–Suurin piirtein kaikki on mahdollista, toteaa Suomen alle 16-vuotiaiden poikien koripallomaajoukkueen päävalmentaja Antti Koskelainen nuoren miehen ajatusmaailmasta.

Nuorten mielenliikkeet ovat tuttuja Koskelaiselle, 41, joka nuorten maajoukkueen valmennuksen lisäksi toimii HBA Märskyn poikien päävalmentajana. Märskyssä ovat ammattilaisuraansa aloitelleet muiden muassa sellaiset nimet kuin Lauri Markkanen, Petteri Koponen, Hanno Möttölä, Sasu Salin ja Shawn Huff.

Helsinki Basketball Academy on Koripalloliiton ja pääkaupunkiseudun urheiluoppilaitosten yhteisponnistus, joka pyrkii yhdistämään nuorten koulunkäynnin ja ammattimaisuuteen tähtäävän urheilun siten, ettei kummastakaan tarvitsisi luistaa.

Rajattomia mahdollisuuksia haluaa Koskelainen työssään nuorten valmentajana korostaa.

MIKÄ Delfin Basket Suomen suurin kansainvälinen koripalloturnaus, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1988. Tänä vuonna 3.–5. elokuuta. Turnauksessa on kilpa- ja hupisarjoja lapsille ja aikuisille. Nuorimmat ovat mikrosarjassa eli vuonna 2009 tai myöhemmin syntyneitä. Eniten osallistujajoukkueita (yli 275) oli vuonna 2015. Suomen alle 16-vuotiaiden poikien maajoukkue pelasi turnauksessa kaksi harjoitusmaaottelua Belgiaa vastaan. Nuorten maajoukkue on perinteisesti ollut mukana, viime vuotta lukuun ottamatta.

–Varsinkin nuoret pojat ajattelevat, että ilman suurempia vastoinkäymisiä tässä mennään ja porskutellaan. Tietyllä tapaa tämä on se kasvualusta, jota haluamme tukeakin. Sanomme, että hei, heittäydy vaan, kyllä tämä kantaa ja on sen arvoista.

Miksi urheilu-uraa pitää varoa ja harkita?

Urheileva nuori, joka haaveilee ammattilaisurasta, laitetaan usein valintojen eteen. Kun lääkäriksi haluavaa nuorta kannustetaan tavoittelemaan unelmiaan, kehotetaan urheilu-urasta haaveilevaa nuorta keskittymään opintoihinsa. Munia kun ei kannattaisi laittaa vain yhteen koriin.

Koskelainen tunnustaa ilmiön.

–Se on todella vaarallista. Uskon vahvasti siihen, että elämä kantaa ja pitää huolen kulkijastaan.

Keskimäärin suomalaisten yliopistojen lääketieteellisiin tiedekuntiin pääsee sisään noin 13 prosenttia hakijoista. Ei sitäkään voi järin varmana väylänä elämän polulla pitää.

Koskelainen ei silti halua nuorten tekevän päätöksiä opiskelun kustannuksella. Hän päinvastoin korostaa koripallon älyllistä ja strategista puolta, jossa elää jopa eräänlainen akateemisuuden kulttuuri, oli se sitten itse tai oppilaitoksessa opittua.

–On tärkeää, että nuori pystyy rakentamaan henkistä pääomaansa. Koripallomaailma ei ole koko kuva maailmasta, mutta toisaalta ihminen tarvitsee monenlaista älykkyyttä selvitäkseen koripallopelistä. Tämä on fiksujen ihmisten peli – niin haluamme sen koripalloilijoina mieltää.

Mika Kanerva

Nuorten valmennuksessa keskitytään kipinän ylläpitämiseen

Nuorten maajoukkueessa aletaan rakentaa polkua ammattilaisuuteen. Koskelaisen mukaan koripalloilijan huippuvuodet ovat 26 ikävuoden tienoilla, ja sitä pidetään eräänlaisena maalina ja tavoitteena jo nuorissa. Ennen kaikkea kyse on kasvatustyöstä.

–16-vuotiaiden valmennus on kipinän synnyttämistä ja herättämistä, ja rakkauden vaalimista. Sen ikäiselle nuorelle 26 ikävuoden maaliin on valtavan pitkä aika, kun sitä on jo kuukausikin ja ylihuominenkin tuntuu iäisyydeltä. Siksi ilman sitä kipinää voi olla hankala ajatella, että koripallosta voisi tulla ammatti.

Uusia innokkaita harrastajia ja potentiaalisia koripalloilijoita ja valmentajia on Suomen koripallokentälle alkanut putkahdella nopeasti. Lauri Markkasen lopullinen nousu koripallomaailman huipulle nosti koripalloharrastajien määrän ennätyslukemiin. Kymmenen vuotta sitten lisenssipelaajien määrä oli vakiintunut noin 15 000:een, mutta kuluvan kesän alussa 20 000 harrastajan rajapyykki meni ensi kertaa rikki. Raju kasvupyrähdys on tapahtunut viimeisen parin vuoden aikana.

–Nuoriso tarvitsee idoleita, ja kun löytyy sellaisia, joihin on helppo samastua, on heidän kelkkaansa helppo hypätä.

Kiitosta saavat katukoriskiertueet ja koriskoulut, joissa on panostettu lajin aloittamisen helppouteen. Esimerkiksi Markkasen kotikaupungissa Jyväskylässä koriskoulujen pääsymaksut on painettu alas eikä kausimaksuja kerätä heti. Matalan kynnyksen kokeiluilla on Koskelaisen mukaan saatu lajin pariin uusia innokkaita. Tältä polulta voi kulkea pitkälle.

–Ne ovat niitä makeimpia tarinoita, kun nuorista pojista, jotka eivät oikein tiedä vielä elämästä, rupeaa kasvamaan vuodessa tai parissa aikuisia miehiä, jotka pystyvät ottamaan vastuuta omasta elämästään ja suuntaamaan tavoitteitaan, Koskelainen toteaa.

Delfin Basket -turnauksen viimeinen kilpailupäivä sunnuntaina 5. elokuuta.