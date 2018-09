Aleksander Barkoville suuri kunnia – tamperelainen nimettiin Florida Panthersin kapteeniksi: "Hänellä on kaikki suuren johtajan ominaisuudet"

Tapani Salo Aamulehti

NHL-joukkue Florida Panthers julkisti maanantaina alkavan kauden kapteeninsa.

Arvostettu C-kirjain ommellaan Tapparan kasvatin Aleksander Barkovin paidan rintamukseen.

Panthers-pomo Dave Tallon ilmoitti Barkovin valinnasta seuran kymmenenneksi kapteeniksi.

–Barkov on valmis kapteeniksi. Hänellä on kaikki suuren johtajan ominaisuudet: huikea työmoraali, viisautta pelivuosiaan enemmän ja hänen joukkuetoverinsa kunnioittavat ja ihailevat häntä, Tallon perusteli valintaa.

–Hänen päättäväisyytensä ja intohimonsa peliä kohtaan tekevät hänen yhden NHL:n täydellisimmistä pelimiehistä, Tallon jatkoi suitsutustaan.

–Olen varma, että hän tekee työnsä joukkueen kapteenina yhtä hienosti kuin hän hoitaa pelihommat kaukalossa.

Viime kaudella Barkov, 23, toimi Panthersin varakapteenina kotiotteluissa.

–Tämä on valtava kunnia ja olen innoissani kapteenin tehtävistä, Barkov sanoi valinnasta.

–Meillä on erittäin tiivis ryhmä, ja pukuhuoneessamme on paljon vahvoja johtajia. Tulin todella onnelliseksi, kun valmentaja Bob Boughner ja Dale Tallon pyysivät minua kapteeniksi. On unelmien täyttymys nähdä kapteenin C-kirjain paidassani, Barkov hehkutti.

Tamperelainen teki viime kaudella piste-ennätyksensä NHL:ssä takomalla 78 pistettä 79 ottelussa.

Viimeiset kaksi kautta Floridan kapteenina toimi Derek MacKenzie, 37. Hän pelaa Panthersin riveissä myös alkavalla kaudella.

Barkov on seitsemäs suomalaiskapteeni NHL:ssä. Ennen Barkovia C-kirjainta ovat kantaneet Saku Koivu, Mikko Koivu, Teppo Numminen, Kimmo Timonen, Teemu Selänne ja Olli Jokinen.

Pitempiaikaisia suomalaisia NHL-joukkueiden kippareita ovat olleet Koivun veljekset. Jo uransa lopettanut Saku Koivu oli legendaarisen Montreal Canadiensin kapteeni vuodet 1999–2009. Mikko Koivu on ollut kaudesta 2009–2010 lähtien Minnesotan Wildin kapteeni.

Juttua täydennetty kello 17.09