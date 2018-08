Aitajuoksija Annimari Korte sanoo kokeneensa seksuaalista ahdistelua jo vuosia, kun hän on tehnyt toimittajan töitä Timanttiliigassa

Santtu Silvennoinen Berliini

Keskustelutuokio berliiniläisessä hotellissa aitajuoksija Annimari Korteen kanssa polveilee seksuaalisen häirinnän Me Too -kampanjaan.

– Kampanja ei ole mennyt överiksi. Ei sellainen käytös pitäisi olla sallittua, Korte sanoo.

Sitten hän ryhtyy kertomaan omakohtaisista kokemuksistaan. Espanjassa asuva 30-vuotias suomalainen on työskennellyt viime vuodet toimittajana. Hän on kiertänyt muun muassa useissa yleisurheilun Timanttiliigan osakilpailuissa kirjoitustöissä.

–Syy, miksi en enää halua olla Timanttiliigoissa töissä toimittajana on, että urheilijat, managerit ja keitä siellä on mukana, häiritsevät. En saa rauhassa tehdä töitä.

Korte kertoo, että sama mieshenkilö on häirinnyt häntä seksuaalisesti jo vuosia. Suomalaista on ahdisteltu fyysisesti.

–Puristellaan pyllystä, ja olympiavoittajasta lähtien tullaan puristamaan. Yritän tehdä töitä, niin ne häiritsevät.

Korte sanoo, että ahdistelijoita on useita, mutta heistä yhden toiminta on jatkuvaa. Suomalainen ei halua kertoa urheilijan nimeä eikä kotimaata, mutta sanoo tämän olevan aktiiviurheilija.

–Hän on olympiavoittaja. Se ahdistelu on jatkunut monta vuotta.

Me Too -kampanjan tärkeys on korostunut omakohtaisten kokemusten myötä.

–Jotkut näistä henkilöistä, jotka ahdistelevat, ovat idoleita monille. Ihmiset eivät tiedä, millaisia ne oikeasti ovat.

Pelkäätkö pisimpään ahdistelua jatkanutta henkilöä?

–En pelkää, mutta en tervehdi häntä. En viitsi paljastaa hänen nimeään, koska olen hänen kanssaan samoissa kisoissa. Sitä en tiedä, onko hän Berliinissä. En ole ajatellut häntä, Korte vastaa.

Korte sanoo, että urheilijana hänellä on kisareissuilla seesteisempää.

–Urheilijana voin mennä vaikka Timanttiliigaan. Silloin on erilaista. Toimittajana pitää näyttää nätiltä ja olla mukava kaikille, vaikka ei haluaisi. Urheilijana ei ole sitä pakkoa. Ei tarvitse olla mukava kaikille.

Takaisin radalle

Korte työskentelee myös toimittajana.

–Jos tekisin itsestäni jutun, kertoisin että sairauksista voi tulla takaisin ja olla huipulla. Onhan tää ihan uskomatonta, hän sanoo

Korte päätyi toimittajan töihin, kun urheilu-ura oli telakalla viiden vuoden ajan terveysmurheiden vuoksi.

Naisen paino nousi kymmenen kiloa, kun hän ei pystynyt nielemään mitään ja oli viikkoja kuumeessa.

–Tiezen syndroma ja rintalastan tulehdus sekä eosinofiilinen esofagiitti, se sulkee ruokatorven. Tukehduin kaikkeen ja olin allerginen. Hyvä, kun jaksoi portaat kävellä.

Tietzen syndrooma on rintalastan alueella oleva tulehduksellista kipua aiheuttava vaiva.

–Tiezen syndrooma loppui kolme ja puoli vuotta sitten, kun kävin tiiviisti HUS:in reumapolilla. Allergioihin olen saanut siedätyshoitoa.

Tällä kaudella suomalainen on ollut terve, joten juoksu-ura lähti jyrkkään nousukiitoon. Tuli ennätys 13,14 ja EM-kisapaikka. Se on jo sinällään voitto, vaikka aiturin tavoitteena on EM-välierät.

–Parhaita palautteita olen saanut naisilta, miten hienosti edustan ja miten pystyin nousemaan kaikkien vaikeuksien jälkeen.