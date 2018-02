Aamulehti tavoitti Jussi Tapolan – Näin hän kommentoi väitettyä KHL-pestiä

Pekka Aalto Aamulehti, Pyeongchang

Venäläinen R-Sport uutisoi, että Tapparan urheilu- ja kehitysjohtajana tällä hetkellä työskentelevä Jussi Tapola olisi matkalla KHL-seura Kunlunin valmentajaksi.

Iltalehti puolestaan kertoo, että Tapola on mahdollinen vaihtoehto Kunlunin päävalmentajaksi. Seuran tiedottaja vahvisti Iltalehdelle, että Tapola on listalla, josta he toivovat saavan uuden valmentajan. Tiedottaja kuitenkin sanoi, että lopullisia päätöksiä ei ole tehty.

Aamulehti tavoitti Tapolan Etelä-Koreassa.

–Keskityn vain ja ainoastaan Leijoniin olympialaisten ajan, jääkiekkomaajoukkueen valmennusryhmään kuuluva Tapola viestitti.