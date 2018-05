Hamilton vei paalupaikan Barcelonassa, Bottas taipui äärimmäisen niukasti – Ratkaisevassa osiossa nähtiin yllättävää rengaspeliä

Mikko Gynther, STT Aamulehti

Suomalaiset joutuivat taipumaan tallitovereilleen formula 1:n MM-sarjan viidennen kilpailun aika-ajossa. MM-sarjaa johtava Lewis Hamilton ajoi kierrosennätyksen 1.16,173 ja otti paalupaikan neljän sekunnin sadasosan erolla tallitoveriinsa Valtteri Bottakseen.

Sebastian Vettel oli aika-ajossa kolmas ennen Ferrari-kumppaniaan Kimi Räikköstä.

Max Verstappen ja Daniel Ricciardo valtasivat Red Bullin autoilla kolmannen lähtörivin.

Vettel oli aika-ajon ensimmäisen ja toisen vaiheen nopein. Mercedekset paransivat vauhtiaan vasta aika-ajon ratkaisuvaiheessa.

Bottas tunnusti, että sadasosien ero paalupaikkaan harmitti.

–Lähellä oli, kuten on ollut koko viikonlopun. Neljä sadasosaa harmittaa, mutta kilpailu on vasta huomenna, Bottas muistutti C More Maxin haastattelussa.

–Kaksoisvoittoa tavoittelemme tallille.

Lopputulos oli pieni pettymys myös Vettelille sen jälkeen, kun hän oli hallinnut aika-ajon ensimmäisiä osia.

–Sain loppuun hyvän kierroksen. Se tuntui hyvältä, mutta nimeni ei noussutkaan kärkipaikalle. Se hieman harmitti, Vettel myönsi.

Räikkönen joutui varmistelemaan

Räikköselle tuli pieni erhe viimeistä edellisen aika-ajokierroksen alussa. Se pakotti hänet hieman varmistelemaan viimeisellä yrityksellä.

–Rengas meni lukkoon ja mutka leveäksi. Sen jälkeen ei voinut enää mitään älyttömyyksiä yrittää, Räikkönen totesi.

–Olisi voinut mennä paljon paremminkin.

Räikkönen teki viimeisen hyökkäyksensä kovemmalla rengasvaihtoehdolla, mutta siitäkään ei ollut apua. Pehmeällä ja superpehmeällä ei ollut merkittävää eroa aika-ajossa. Myös Vettel ja Ricciardo ajoivat päätösosion nopeimman aikansa pehmeillä renkailla.

–Aika samoja aikoja tuli molemmilla, Räikkönen totesi.

Paalulta lähtevä Hamilton johtaa MM-sarjaa neljän pisteen erolla Vetteliin. Räikkönen on MM-pisteissä kolmantena ja Bottasta.

Seurasimme aika-ajon tapahtumia tällä sivulla: