Aamulehti seuraa Japanin osakilpailua: Vettel kolaroi Verstappenin kanssa ja tippui kauas kärjestä! Myös Räikkönen osui hollantilaisen kanssa yhteen

Mikko Gynther Aamulehti

Formula ykkösten kauden viidenneksi viimeinen osakilpailu ajetaan Japanissa Suzukan radalla. Mestaruustaistelussa tilanne on se, että Lewis Hamilton johtaa Sebastian Vetteliä 50 pisteellä. Valmistajien sarjassa Mercedeksen etumatka Ferrariin on 53 pistettä. Japanin osakilpailun lähtöjärjestys kärjen osalta on seuraava: 1) Lewis Hamilton, 2) Valtteri Bottas, 3) Max Verstappen, 4) Kimi Räikkönen, 5) Romain Grosjean, 6) Brendon Hartley, 7) Pierre Gasly, 8) Sebastian Vettel, 9) Sergio Perez, 10) Charles Leclerc.

Seuraamme kello 8.10 alkavan kilpailun tapahtumia tällä sivulla.