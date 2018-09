Aamulehti seuraa: Ilveksellä murheellinen alku Lappeenrannassa – maali hylättiin ja SaiPa rokotti kahdesti

Sebastian Savolainen Aamulehti

Ilves kohtaa kauden kolmannessa ottelussaan kaksi ensimmäistä otteluaan voittaneen SaiPan vieraskaukalossa. Kiekko tippuu jäähän Lappeenrannassa klo 18.30.

Ilves on muuttanut hyökkäysketjuja Teemu Rautiaisen poissaolon myötä, ainoastaan Arttu Ruotsalaisen johtama ykkösvitja on entisellään. Eero Savilahti pelaa kauden ensimmäisen ottelunsa Panu Miehon laidalla kakkosketjussa. Maalivahtiosastolla on myös muutos, kun Antti Lehtonen tekee tilaa Riku Heleniukselle.

Ilveksen paras pistemies on Ruotsalainen, joka on tehnyt ainoana Ilveksestä kaksi pistettä (1+1). Toistaiseksi pisteittä pelanneelta kanadalaishyökkääjä Mike Halmolta odotetaan varmasti myös tulosta illan ottelussa.

Kirjoittaja on Aamulehden TET-harjoittelija.