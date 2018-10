Aamulehti seuraa: Ilves-kasvatilta karmea virhe – Tappara ja Kärpät tasoissa finaaliuusinnassa

Lauri Lehtinen Aamulehti

Tampereen Tappara ja Oulun Kärpät tarjoilevat viime kevään finaaliuusinnan Hakametsän hallissa torstai-iltana. Kärpät juhli Suomen mestaruutta voitoin 4–2. Joukkueet ovat kohdanneet SM-finaaleissa useamman kerran viime vuosina, joten vanhoja haavoja riittää kumpienkin joukkueiden fanikunnissa.

Tappara ja Kärpät ovat aloittaneet kautensa kovin eri tavoin. Kärpät on ollut kivikova ja on sarjakakkonen. Tappara on vasta sijalla 12, mutta se on voittanut kaksi edellistä otteluaan.

Seuraamme kahden perinteikkään menestysseuran kohtaamista livenä tällä sivulla.

Aamulehden liveseuranta: