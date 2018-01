Aamulehti Chicagossa: Patrik Laineen iso tavoite on täyttymässä – "Joukkueemme ilmapiiri on niin paljon parempi kuin viime kaudella"

Lauri Lehtinen Aamulehti, Chicago

Patrik Laineella ja Nikolaj Ehlersillä on yhteinen missio.

Ystävysten joukkue Winnipeg Jets on tilanteessa, jossa se ei ole ollut vuosikymmeniin. Jets on ennen lauantain ja sunnuntain välisen yön kierrosta toisena Läntisessä konferenssissa.

Joukkue on matkalla pudotuspeleihin ensi kertaa sitten kevään 2014.

Viime kaudella Jets pelasi kurittomasti ja alisuoritti. Kanadalaisseura sai täksi kaudeksi takaisin terveen puolustajakolossi Tyler Myersin, mutta joukkueen tasonnostolle on heilutettava hattua.

–Kautemme on ollut pääosin positiivinen. Joukkueemme ilmapiirikin on nyt niin paljon parempi kuin viime kaudella. Voittaminen on mukavampaa kuin häviäminen, Patrik Laine kertoo.

Laine kertoi viime kesänä Aamulehdelle, että hänen suurin tavoitteensa tulevalle kaudelle on päästä pelaamaan pudotuspelejä ensimmäistä kertaa urallaan maailman parhaassa kiekkosarjassa NHL:ssä. Maaliahne hyökkääjä kuitenkin myönsi, että tehtävä on vaikea.

Nyt Winnipeg on menossa kovaa kyytiä kohti kevään tärkeitä pelejä – eikä vain haastajana, vaan eturintamassa.

–Sen takia kuitenkin runkosarja pelataan ja kesä treenataan, että sinne päästään. Pudotuspelit ovat ainutlaatuisia kokemuksia, Laine arvioi.

–Nyt näyttää tosi hyvältä. Vielä on kuitenkin paljon pelejä jäljellä ja kaikkea ehtii tapahtua.

Jetsin tilanne on historiallisen hyvä.

Winnipeg Jets palasi NHL:ään kaudeksi 2011–12. Jos otetaan laskuihin mukaan myös vuonna 1996 Arizonaan siirtynyt "alkuperäinen" Winnipeg Jets, Jets on historiassaan ollut viimeksi yhtä hyvissä asetelmissa runkosarjan jälkeen kaudella 1984–85.

Tuolloin kanadalaisseura oli koko NHL:n neljäs runkosarjassa ja putosi konferenssivälierissä Wayne Gretzkyn ja Jari Kurrin tähdittämälle Edmonton Oilersille, joka voitti lopulta mestaruuden.

Aikaero asettuu perspektiiviin, kun muistetaan, että kevään 1985 jälkeen meni vielä kolme vuotta eteenpäin ennen kuin seura varasi Teemu Selänteen.

Winnipeg Jetsin viimeisin mestaruus on keväältä 1979.

Patrik Laine, NHL:n maalipörssin kymppi, kasvattaa partaansa ja hiuksiaan tämän jääkiekkokauden loppuun asti.

Näin ollen voidaan olettaa, ettei Lainetta haittaisi, vaikka naamakarvat hipoisivat lattiaa ennen pelien päättymistä.

–Toivottavasti tästä jatkuisi pudotuspeliparta, ettei tarvitsisi leikata.