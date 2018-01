Aamulehti Chicagossa: Patrik Laine tulessa loppuhetkillä – paljasti yhteiset lomasuunnitelmat Barkovin kanssa: "Harmi, ettei pääse Särkänniemeen"

Lauri Lehtinen Aamulehti, Chicago

Läntisen konferenssin kakkonen Winnipeg Jets kärsi 1–2 (0–0, 0–2, 1–0) -vierastappion Chicago Blackhawksille.

Ottelu ratkesi Chicagon neloskentän kahteen osumaan Winnipegin nelosvitjaa vastaan.

Jetsin ainokaisen laukoi Patrik Laine komealla rannelaukauksella yläkulmaan. Maali oli Laineen kauden 20:s. Laine oli katkaissut NHL-uransa pisimmän, seitsemän ottelun mittaisen, maalittoman putken viime ottelussa Buffaloa vastaan.

Jetsillä oli paikkoja läpi ottelun kahden viimeisen erän, mutta kenellekään vierailijoista ei tuntunut maistuvan maalinteko. Chicago puolestaan oli viimeisissä ratkaisuissaan määrätietoisempi.

–Meillä oli kaikenlaisia läpiajoja ja ylivoimahyökkäyksiä, mutta emme laittaneet kiekkoa pussiin. Kaikki posit vastustajan veskarille (toim. huom. Jeff Glass, 31 torjuntaa), hän pelasi hyvin, Laine kehui Aamulehdelle ottelun jälkeen.

Kun Jets kaipasi ratkaisijaa, Laine astui esiin. Laituri ampui kolmannen erän lopulla ensin B-pisteen kaarelta lämärin tolppaan ja ei enää toistamiseen epäonnistunut samoilta kulmilta.

–Kun tappiolla ollaan, jonkun on laitettava kiekko pussiin. Tykkään niissä hetkissä pelata ja valmentaja on varmasti sen huomannutkin. Ne on mukavia hetkiä. Niitäkin pelaajia on, joilla pää ei kestä paineita, veikeällä tuulella ollut Laine heitti.

Laineella oli ottelun lopulla saumoja vielä toiseenkin maaliin. Tuntui, etteivät viime otteluiden vaikeudet painaneet lainkaan. Ratkaisuhalut olivat tapissa.

–Ei noissa vaiheissa, kun pääsee kentälle kuudella viittä vastaan, ole väliä viime pelillä – oli jäänyt maaleitta tai tehnyt 13 häkkiä. Jos olisi ollut takana kuuma jakso, silloin olisi voinut pomppia tai se tolppakuti olisi voinut mennä. Nyt meni vain yksi.

Jukka Ritola / Aamulehti

Winnipeg pelaa vielä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa Minnesotassa, mutta jää sen jälkeen niin sanotulle bye weekille – vapaalle viikolle, jollainen on jokaisella NHL-joukkueella jossain vaiheessa alkuvuotta.

Laine ei liiemmin lomasta perusta.

–On tässä saanut huilata tarpeeksi. Oli joulutaukokin. Mieluummin pelaisin. Kesällä saa lomailla, Laine manasi.

Jetsin maalitykki on pakotettu lomailemaan ja hän aikoo tehdä sen Floridan lämmössä tamperelaisseurassa.

–Kai sitä "Sashalle" (Aleksander Barkov) täytyy lähteä muutamaksi päiväksi. Lähdetään kylmyyttä pakoon.

Aiotteko mennä tamperelaiseen tapaan siiville yhdessä?

–Juu juu, siipiä! Harmi, ettei pääse Särkänniemeen. Muuten olisimme pitäneet sellaisen kivan tamperelaispäivän.

Muokattu 8.21: Laine katkaisi NHL-uransa pisimmän maalittoman putken viime pelissä, ei Chicagoa vastaan.