Aamulehti Chicagossa: Patrik Laine ja tanskalaishyökkääjä ovat parhaat ystävät – kisaavat näissä neljässä PlayStation-pelissä

Lauri Lehtinen, teksti, Jukka Ritola, kuvat Aamulehti, Chicago

Patrik Laine seisoo Chicagossa United Centerin pukuhuoneessa yhdysvaltalaisten toimittajien ympäröimänä.

Winnipeg Jetsin suomalainen maalitykki haroo partaansa ja pyörittelee sitä mutkille. Laine on karismaattinen median edessä, mutta helposti mieli harhailee tarkkailemaan tamperelaisen kesästä muuttunutta olemusta.

Suurin huomionvangitsija, muhkea parta, on saanut kasvaa jo kolmen kuukauden ajan.

Miksi ihmeessä 19-vuotias ammattijääkiekkoilija jättäisi yhtäkkiä partansa ajamatta kuukausiksi?

Jukka Ritola

Winnipegin tanskalaishyökkääjä Nikolaj Ehlers, 21, innostuu kysymyksestä. Hän nostaa päänsä harjoitushallin lattiasta ja vastaa hetkeäkään miettimättä.

–Parta on hirveä, aivan hirveä. Antaisin sille arvosanaksi vahvan ysin kammottavuusasteikolla 1–10:een, Ehlers lataa Aamulehdelle.

Ehlers on Laineen paras ystävä Jets-joukkueessa, joten mukana on veljellistä piruilua. Sama henki vallitsee, kun on tamperelaisen vastauksen aika.

–Nikolaj on vaan kateellinen. Olen mies, ei minua kiinnosta, miltä näytän. Pelaan vaan jääkiekkoa, Laine murjaisee ja nauraa päälle.

Laineen parta on vedonlyönnin tulos. Nuorukainen solmi ennen kiekkokauden alkua sopimuksen serkkunsa kanssa: parta ja hiukset kasvavat kauden loppuun asti.

Pelissä ei ole rahapanosta, vaan kaksikko jätti sakset ja partakoneen syrjään puhtaasti hauskanpidon vuoksi.

Tukan kasvattaminen ei ole uutta Laineelle. Pitkä letti on ollut tuttu näky viime vuosinakin. Näin ollen muhkea parta herättää huomiota – siihen ei ole totuttu.

Huomio on ollut niin suurta, että NHL:ää seuraavat fanit ovat saaneet totutella hyökkääjän uuteen tyyliin pelatessaan NHL18-konsolipeliä. Laine on saanut pelimaailmassakin parran leualleen.

–En pitänyt sitä partaa juuri minään. Se näytti siltä kuin olisi pahvista väännetty. Onneksi en pelaa koskaan itselläni, Laine heittää.

Winnipeg Jetsin paras maalintekijä (20 osumaa) ei vielä osaa sanoa, tekeekö hän parrastaan tavaramerkkinsä ja jättää sen ajamatta jatkossakin.

Jukka Ritola

Winnipeg Jetsin alkulämmöt ovat ohi. Ottelu Chicago Blackhawksia vastaan on alkamassa.

Kaukalossa näkyy kaksi valkosinipaitaista hahmoa. Jetsin pohjoismaalaiset eivät malta poistua vielä pukukoppiin.

Kuten Ehlersin partakommenteista on pääteltävissä, hän ja Laine tulevat mainiosti toimeen. Ei ole sattumaa, että kaverukset jäivät kaukaloon kikkailemaan.

Laine muistaa tavanneensa ensi kertaa nykyisen ystävänsä kevään 2016 jääkiekon MM-kisoissa. Tamperelainen teki maalin, kun Suomi kukisti Tanskan 5–1 puolivälieräottelussa. Ehlers syötti kotimaansa ainoan osuman.

–Huomasin jo silloin, että on kova pelimies. Näppärä ja luistin kulki, Laine muistaa.

Kaksikko tutustui varsinaisesti Winnipeg Jetsin ensimmäisellä harjoitusleirillä kuukausia myöhemmin. Laineesta ja Ehlersistä tehtiin kämppäkaverit.

–Ensimmäinen muistomme on Minnesotan vierasmatkalta, kun olimme huonekavereita. Olen sellainen tyyppi, että tykkään käydä ravintoloissa syömässä, mutta tilaan myös usein huonepalvelusta ruokaa. Patrik on samanlainen. Melko nopeasti päätimme, että tilaamme huonepalvelun ja meillä oli todella hauskaa, Ehlers muistelee.

Jukka Ritola

Yhteiselo on jatkunut puolentoista vuoden ajan. Pohjoismaalaisista on tullut parhaat ystävykset, jotka tekevät lähes kaiken yhdessä, vinoilevat toisilleen sen minkä ehtivät ja jakavat keskenään ammattilaispelaajan ilot ja surut.

Ehlers arvioi, että pohjoismaalainen sarkastinen huumorintaju yhdistää heitä.

–Olemme kaksi nuorta jätkää, jotka tykkäävät samoista asioista – kuten PlayStationin pelaamisesta.

Niin, PlayStation...

Pelikonsoli seuraa Lainetta ja Ehlersiä pitkin Pohjois-Amerikkaa ja pelit ovat kovia taistoja kahden kilpailuhenkisen urheilijan välillä.

–Änärissä olen ainakin parempi – myös Call of Dutyssa. Pakko kyllä myöntää, että olen Fifassa huonompi. Nikolaj tietää jo etukäteen, etten halua pelata sitä. En voita koskaan. NBA2K:ssa on ollut tasaisempaa, mutta viime aikoina on kaveri pystynyt kääntämään taistoa itselleen, Laine manaa.

Jukka Ritola / Aamulehti

Lainetta ja Ehlersiä yhdistävät rakkaus jääkiekkoon ja samanlainen huumorintaju sekä elämänasenne.

Erojakin löytyy. Ehlers väittää, ettei Laine pidä hänen tavoin pelipäivän päiväunista.

–En tiedä, onko tuokaan totta. Viime kaudella en tainnut nukkua kertaakaan, mutta tällä kaudella on alkanut ikä painaa päälle, niin on ollut pakko nukkua, Laine veistelee.

NHL-kausi on 82 ottelun runkosarjan ja mahdollisten pudotuspelien mittainen maraton, joka pitää sisällään rutkasti matkustamista, lepoa, syömistä ja pelaamista.

On tärkeää, että pelaajalla on hyvä ystävä taputtamassa olkapäälle heikkoina hetkinä ja heittämässä ylävitoset onnistumisten jälkeen.

–Onhan se aika hienoa, että minulla on Nikolaj'n kaltainen ystävä, Laine sanoo kiitollisena.

–Olisi tyhmää, jos joutuisin olemaan yksin. Etenkin, jos olisi kokenut joukkue ja olisin ainut nuori. Meillä on nuori joukkue ja tulen monien kanssa tosi hyvin toimeen, mutta sitten on vielä Nikolaj'n kaltaisia ihmisiä, joiden kanssa hengaan erityisen paljon.